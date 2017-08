Un festejo patrio con foco en García Linera

Pando le sentó bien a Álvaro García Linera. Y es que la sesión de honor de la Asamblea Plurinacional, a propósito del festejo patrio del 6 de Agosto, ha alineado tres situaciones que pusieron en alto relieve la figura política del vicepresidente: una muy comentada aparición suya como hombre de familia a lado de su esposa, la comunicadora Claudia Fernández, y su hija en brazos, Alba García Fernández; su discurso que rompe lanzas contra cierta crítica ecologista a la que tildó de 'colonialista'; y el espaldarazo que recibió del presidente Evo Morales, que asegura que García Linera es insustituible como vicepresidente.

Como en política nada es casualidad -o al menos eso ve Carlos Guzmán, politólogo cruceño y exasesor en el Congreso-, las señales que ha dado este 6 de agosto el Gobierno sobre su segundo hombre bien pueden sugerir un camino que el oficialismo explore de cara a 2019. Y que no habría que descartar ninguna fórmula que lo incluya a él.

Sí, lo más relevante de la sesión de honor fue cosa del presidente: que la diplomacia del país avanza en sus temas con Chile, que han habido cifras récord de disminución de cultivos de coca sin la DEA, que la economía creció, que Bolivia puede ser una potencia del litio; pero, tras bambalinas, buena parte de la atención se la ha sabido llevar el número dos del Gobierno.

El hombre de familia

A los 54 años, García Linera no es un hombre viejo para la política, pero sí es un padre primerizo que no duda en dejarse ver con su joven esposa y su bebé, que con tres meses de edad ayer arrebató las miradas de medio mundo en Pando.

Poco después de las 9:00, el vicepresidente entró a pie y en alfombra roja al restaurante y balneario Los Cedrillos para presidir la sesión del festejo patrio.

Desde allí, la gente empezó a hablarle sobre su niña. Pasó lo mismo luego de los discursos oficiales, en el almuerzo. Más de uno se acercó en busca del retrato de hogar.

La espada de la palabra

Pero García no se quedó ahí. En un discurso de no más de media hora, disparó una ráfaga de datos y argumentos contra cierta crítica ecologista a la que llamó 'colonial' y 'elitista' porque, según él, culpabiliza a los países menos desarrollados (como Bolivia) por el cambio climático y no ve los efectos causados por los países industrializados, EEUU Europa, básicamente.

Dijo, por ejemplo, que EEUU es uno de los países con mayor aporte de gases de efecto invernadero, pero que no sufre por los efectos del cambio climático como pasa en naciones menos ricas.

Puso el ejemplo de Bolivia, que sólo aporta el 0,1% en emisiones de contaminantes, según sus datos, pero que ha sufrido los desastres naturales que causan las chimeneas de los países industrializados. Un discurso muy político y de debate mundial.

Señaló a unas ONG de ser las importadoras de ese ecologismo en desmedro de demandas sociales de desarrollo. García Linera dijo esto al cierre de una semana en la que el conflicto por la conservación del parque nacional Isiboro Secure ha revivido con críticas ambientalistas.

El espaldarazo de Evo

Como si con eso no hubiese sido suficiente, Evo Morales dejó las cosas más claras con una frase casi al cierre de su discurso.

“Para mí el hermano Álvaro, como vicepresidente, es insustituible”, dijo, poco después de que García Linera indicó que ya no volvería a aspirar a ese puesto y que volvería a la academia.

Morales no está de acuerdo y así lo ha hecho saber, luego de haber escuchado con cierta admiración el discurso de García Linera, que habló poco antes del mensaje presidencial.

En 2016, se escuchó que algunas organizaciones sociales oficialistas no tenían al vicepresidente en sus planes para 2019, aunque sí a Evo Morales, pese a su caída en el referéndum del 21-F. Ahora Morales, con un pronunciamiento en favor del vicepresidente, mete presión en sentido contrario.

Para Guzmán, tal vez existe la necesidad de reposicionar a García Linera o tal vez eso que parecen mensajes políticos son una rara coincidencia.

Lo cierto es que si algo no captó la transmisión televisiva en directo eso es que la de ayer fue una jornada de festejo patrio donde el foco fue él. Había que estar en Cobija.