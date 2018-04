UNAM desvela el historial académico de Álvaro García Linera en México

El senador opositor, Arturo Murillo, arremetió contra el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, a quién le recordó, según datos que él recogió, que la autoridad cursó solo 2, de los 5 años que tiene la carrera de Matemáticas, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El pasado 2 de marzo, Murillo había solicitado mediante un escrito a la UNAM, le proporcionen las calificaciones y los antecedentes académicos de García Linera. El opositor mencionó en conferencia de prensa este lunes, que su intención era continuar con las investigaciones para sustentar una denuncia por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión. Los datos reflejan que AGL reprobó 4 de las 20 materias que inscribió durante su época universitaria.

LA RESPUESTA DE LA UNAM A LA SOLICITUD DEL SENADOR MURILLO:

El senador Arturo Murillo hizo pública de la UNAM a su solicitud

Para la oposición, hay suficientes indicios que corroboran que el 'vice' actuó de manera irregular al firmar documentos como 'licenciado', dar cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés y, figurar en documentos como su cédula de identidad y libreta de servicio militar, con un título que no obtuvo por lo que se le debería iniciar un proceso por los delitos mencionados.

La autoridad nacional confirmó que no concluyó sus estudios universitarios en declaraciones vertidas al programa Anoticiando en febrero de 2016. "Estudio de tres a cuatro años matemáticas, no concluyo la carrera y me vengo a Bolivia a construir una guerrilla con lo que consideré una amenaza a los derechos de los trabajadores", explicó en su momento.