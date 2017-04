Tuto reitera invitación al ‘vice’ para debatir cuatro temas

El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga reiteró ayer el desafío que le hizo al vicepresidente Álvaro García Linera para debatir hoy sobre los temas de corrupción, despilfarro económico, narcotráfico, judicialización de la política y respeto a la democracia acatando los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

“No he recibido ninguna respuesta. Le he dicho que sea este lunes (hoy), que defina la hora porque el pueblo quiere saber si van a respetar la votación de 21 de febrero, si seguirán criminalizando la política y si van a seguir en el despilfarro, corrupción y derroche”, dijo Quiroga, que calificó como una “cobardía” la negativa del segundo mandatario que no aceptó el desafío que le planteó el jueves luego de dar a conocer el pronunciamiento que firmaron seis líderes opositores como el expresidente Carlos Mesa, el exvicepresidente del Estado Víctor Hugo Cárdenas, el alcalde paceño y líder de Sol.Bo, Luis Revilla, el gobernador cruceño y jefe del frente Demócratas, Rubén Costas, y Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional.

Luego de descalificar el pronunciamiento de los opositores, en el que denuncian judicialización de la política, García Linera anunció que estaba dispuesto a debatir los cuestionamientos que hicieron los opositores y cuyo planteamiento fue aceptado por Quiroga, Cárdenas y Costas.

Sin embargo, el viernes el segundo mandatario del país aclaró que el desafío a debate era a los seis políticos opositores y no uno por uno.

En la misma línea de Quiroga, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, indicó que el Gobierno debe aclarar si va a respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 y el futuro de la justicia, con miras a la propuesta de debate que planteó el vicepresidente Álvaro García Linera.

Doria Medina declaró que el planteamiento gubernamental a la oposición tiene un matiz distractivo y no en la motivación de abordar temas urgentes de la agenda nacional.



“Yo lo veo como una actitud distractiva. Abramos el debate pero no quieren responder si van a respetar el 21 de febrero, si van a dejar de poner militantes en la justicia. El vicepresidente es el mensajero, es el que trae lo mensajes. Si habría que debatir en algún momento es con el que manda los mensajes (Evo Morales)”, subrayó.



El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Milton Gómez, afirmó ayer que el encuentro que sostuvieron en los últimos días políticos y líderes opositores al Gobierno fue por temor a la justicia boliviana.



“Primero, lo que están temiendo es a la justicia, es verdad que la justicia tarda, pero llega; en esta parte es uno de los temores", dijo en entrevista con el programa El pueblo es noticia, que es difundido por medios estatales.



Eduardo Maldonado, disidente del MAS, tiene una lectura diferente a la de Gómez. Calificó como alentador el pronunciamiento de los seis opositores que en ese documento recogieron la “preocupación” de la ciudadanía referida a la judicialización de la política, al respeto por la institucionalización democrática de Bolivia y el respeto a las libertades de los ciudadanos