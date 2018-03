Tuto dice que si Chile no respeta resoluciones de la OEA, estarán igual que Maduro

El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, mencionó que Chile actúa como Nicolás Maduro al desconocer resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su declaración causó molestia en el lado chileno y fue José Miguel Insulza, (exsecretario de esa entidad) quien le respondió recordando que también el estado boliviano ha brindado un apoyo incondicional a Venezuela.

En la conclusión de la segunda presentación del equipo jurídico chileno ante la corte, Quiroga se refirió una vez más, a que Chile ha caído en un "mar de contradicciones" ya que no ha podido desarmar la tesis boliviana y más bien ha impulsado en sus alegatos la validez de que existen temas pendientes por tratar.

"Pedimos hoy que Chile aclare si aceptará fallo de La Haya, y si reconocerá validez de resoluciones de OEA sobre tema marítimo", dijo Tuto.

Sobre las declaraciones de Quiroga, José Miguel Insulza exagente de Chile y exsecretario de la OEA, dijo que la comparación con Nicolás Maduro no corresponde y "creo que él (Tuto) no sabe ni cree en lo que está diciendo". "Si uno mira las resoluciones de la OEA, el presidente de Bolivia también ha desechado esas recomendaciones no solo respecto al secretario general, sino también al concejo permanente. Basta recordar las situaciones que se han producido en la OEA respecto a Venezuela donde el apoyo inciondicional ha sido de Bolivia así que me extrañana estas declaraciones.