Tuto cree que Evo aisló a Bolivia para lograr apoyo tras el fallo de La Haya

Jorge “Tuto” Quiroga considera que el presidente Evo Morales aisló al país, por su apoyo a los gobiernos de Venezuela y Cuba, para conseguir un red de apoyo internacional para la reivindicación boliviana después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emita el fallo de la demanda marítima.

El exmandatario se cree más capaz de conseguir un red de apoyo internacional para la reivindicación boliviana, y no así Evo Morales. Recordó que la CIJ emitirá un fallo orientado al diálogo que debe existir entre Bolivia y Chile para solucionar el tema marítimo. Para ello, Tuto afirma que en ese escenario se necesitará apoyo de varios países y que él tiene la ventaja de ser conocido, a nivel internacional, por su labor para la recuperación de la democracia en Venezuela y Cuba. Mientras que Morales está identificado con el chavismo.

“Necesitamos apoyo de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, y fíjense que Evo Morales está tan aislado, que yo tengo amigos allá y él no. Es clave después de un fallo favorable, esto va a tomar años, construir un tejido de apoyos internacionales. Yo si puedo hacerlo”, insistió.

Quiroga criticó el apoyo de Morales a Nicolás Maduro y al gobierno cubano, lo está desprestigiando y hace que pierda apoyo internacional. “Tengo una red de apoyo internacional mucho más grande de la que tiene Evo Morales, que por una extraña razón ha decidido hundirse en el 'Titanic de Maduro', en la lanchita que naufraga de la dictadura cubana”, remarcó.

VIAJAN

El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, confirmaron ayer que asistirán a La Haya para acompañar los alegatos orales, invitados por el presidente, pero advirtieron que lo hacen porque el mar es una política de Estado y no por Evo Morales.

La tensión entre el mandatario y los líderes opositores no disminuyó. Durante una conferencia pidió que no lo responsabilicen por la decisión del expresidente Jaime Paz , quien desistió del viaje a La Haya la semana pasada.

“Si alguien no quiere acompañarnos en la comitiva a La Haya, es su problema, pero no me echen la culpa a mí que por mis tuits”, manifestó el jefe de Estado en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Y atacó: “La derecha está dividida”, manifestó Morales y explicó que se invitó a 15 personas porque ese es el cupo.

Jorge Quiroga ofreció la tarde de ayer una conferencia de prensa en la que declaró: “Confirmo que voy a ir a La Haya en el marco de lo que es una política de Estado, entendiendo lo que está en juego con Chile y la relación entre el 21 de febrero y la cuestión del mar, entendiendo la importancia que tiene para el país lo que hagamos como nación después del fallo, sobre todo porque tenemos un gobierno tremendamente aislado”.

Sentenció que el 2020 “Evo Morales no estará, el MAS se termina, el mar queda y de eso debemos tener conciencia todos los bolivianos”.

Los alegatos jurídicos son jornadas “muy serias” a criterio del expresidente, y resaltó que “Chile siempre explota las fisuras y no hay que permitirle a ese país que explote cualquier tipo de división, es un momento crítico.