El expresidente boliviano Jorge ‘Tuto’ Quiroga respondió con dureza a las declaraciones del exagente chileno para la demanda marítima boliviana, ex secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) y actual senador, José Miguel Insulza, en las que restó validez a las 11 resoluciones de la OEA a favor de Bolivia. "Es para caerse de espaldas y desmayarse escuchar al chileno que ha sido secretario de la OEA durante 10 años y que niega la validez de las resoluciones de la OEA", afirmó Quiroga, en entrevista con EL DEBER.

"Como ahora no les conviene, Insulza viene y dice qué es la OEA, no conozco, no sé dónde estaba. Fue 10 años secretario general, se pasó de ridículo”, respondió el exmandatario boliviano que forma parte de la comitiva que viajó La Haya para los alegatos orales.

El martes, la abogada Amy Sander, parte del equipo jurídico boliviano, citó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, las 11 resoluciones de la Asamblea General de la OEA a favor de la pretensión boliviana de una salida soberana al océano Pacífico.

A lo que el exsecretario general de la OEA refutó horas después: "Los temas expuestos por Bolivia no son vinculantes y eso se explicará bien en la réplica durante los alegatos orales chilenos", dijo Insulza.

Quiroga lamentó la “pobre” gestión de Insulza en la OEA, pero aseguró que “no puede desconocer 10 años de la OEA por las argumentaciones de los abogados del equipo boliviano en la demanda contra Chile".