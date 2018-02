El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) informó la tarde de este martes que en todo el país se admitieron 237 solicitudes de revocatorias de mandatos para autoridades electas, de las cuales 227 corresponden a pedidos para revocar a autoridades subnacionales y diez para revocar a diputaciones uninominales de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La etapa de solicitudes de habilitación para la impresión de formatos de libros para el llenado de adherentes comenzó el 14 de diciembre de 2017 y terminó el lunes 5 de febrero, según establece el Cronograma de Presentación de Solicitudes de Revocatoria de Mandato aprobado por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para este proceso.

A nivel regional, en el departamento de Tarija es donde se registra el mayor número de peticiones de revocatorio para autoridades subnacionales, 44 en total; le siguen el departamento de Santa Cruz con 39, La Paz con 36, Potosí con 29, Cochabamba con 25, Beni con 20, Oruro con 14, Chuquisaca con 11 y Pando con nueve.

De la misma forma, las únicas diez solicitudes para revocar a autoridades nacionales y que llegaron a la oficina de Secretaría de Cámara del TSE corresponden a las/os diputados uninominales Víctor Alonzo Gutiérrez Flores, representante de la C 20 de Cochabamba; Sandra Cartagena López, representante de la C 21 también de Cochabamba; Francisco Cuellar Ríos representante de la C 2 de Chuquisaca; Sabelio Estrada de la C 48; Adriana Arias de la C 49; Anacleta Ampuero de la C 55 y Eusebia Fernández de la C 56; Edgar Montaño Rojas de la C 50; todos de Santa Cruz; Ana Claudia Torres Diez de la C 63 de Pando y Carol Mireya Montaño Roca de la C 11 de La Paz. Las solicitudes también alcanzan a sus respectivas suplencias.

Estas se encuentran en proceso de revisión de los requisitos que presentados por las y las o los ciudadanos que impulsan la iniciativa.