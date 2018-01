Transportistas de La Paz amenazan con paro y bloqueo indefinido

Un grupo de dirigentes vecinales de La Paz se declaró en emergencia ante las amenazas de los choferes de realizar un paro indefinido en rechazo a la compra de nuevos buses PumaKatari y pidieron ser incluidos en el debate entre ese sector y la comuna.

Este jueves los choferes de la Federación Primero de Mayo, sector que se opone a la compra de nuevos Pumakatari, bloqueó diversas arterias de la sede de Gobierno y además amenazó con un paro indefinido en caso de que se adquieran más motorizados del transporte municipal.

"¡Un paro más, fuera de La Paz. Un paro más, fuera de La Paz!", corearon los vecinos en puertas de la Alcaldía, en la calle Mercado. En ese sentido las Asociaciones comunitarias de La Paz y juntas vecinales se declararon en emergencia por el paro de choferes.

Señalaron que un paro más por parte de los choferes y se asumirán "acciones drásticas", además mediante una carta entregada al alcalde, Luis Revilla, pidieron convocar a la Asamblea de la Paceñidad para tratar el tema. "Hemos tomado conocimiento que los dirigentes del transporte pidieron a usted una reunión, al respecto le pedimos que en las reuniones que sostenga en adelante se nos convoque a los representantes vecinales y otros sectores", se lee en la misiva entregada a Revilla.

Al respecto, Walter Sempértegui, presidente del Organismo de Control Social del Distrito 18, dijo que los paceños "no van a permitir que solamente (los choferes) presionen y se encierren en una habitación con el Alcalde para presionar por sus objetivos. Vamos a estar presentes".

Sempértegui enfatizó que los buses municipales son una necesidad. "Los paceños queremos y vamos a exigir más Pumakatari. No vamos a estar a expensas de un mal servicio. (...) El Alcalde no tiene que retroceder. Nosotros no somos políticos, pero somos (dirigentes) vecinales, por lo tanto vamos a exigir que se implemente todo lo que ha ofrecido el Alcalde en torno a los Pumakatari", agregó.

Por su parte los choferes calificaron la medida de "exitosa" y anunciaron que seguirán con la misma hasta lograr el propósito que tienen.

Los choferes de La Paz exigen paralizar la adquisición de los 72 buses Pumakatari (39 pequeños y 33 grandes), cuya implementación está prevista para esta gestión. Afirmaron que el bus municipal les genera grandes pérdidas económicas y advirtieron con un paro de transporte si sus demandas no son atendidas por el ejecutivo edil.