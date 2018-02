Transporte pesado pide renuncia de ministro Claros por malas carreteras

El presidente del Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yucra, pidió este lunes la renuncia del ministro de Obras Públicas, Milton Claros, por mala gestión en el mantenimiento de las carreteras y por no atender la demanda en cuanto al tema impositivo y la ausencia de balanzas en las carreteras para preservar las rutas nacionales.

Dijo que el transporte pesado se encuentra en total desamparo, motivo por el cual anunció que plantearán al presidente Evo Morales crear un Ministerio exclusivo para ver el problema de transporte, porque está comprobado que el Ministro no logra atender las necesidades de los transportistas.

Con relación a la renuncia del viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, manifestó que no solo debería irse él, sino también el titular del Ministerio porque hace dos años vienen peregrinando ante la ABC y Vías Bolivia para pedir que funcionen las balanzas. Observó también el hecho de la existencia de rompe muelles que maltratan a los motorizados, y en muchos casos son utilizados para cometer asaltos a mano armada contra los conductores.

"Nosotros pedimos la renuncia por la incapacidad de solucionar el caso de las carreteras. Hasta el día de hoy no hay balanzas y las carreteras están fregándose. Hay unos dos o tres puntos de balanza donde se ha hecho un nido de corrupción y eso es culpa del señor Claros.

Hemos hecho conocer esta situación con videos, con audios y con fotografías y no hace nada, pero sí al que no paga la coima en la balanza, lo multan y por eso no vamos a pagar las multas hasta que se pongan las balanzas en todas las carreteras", manifestó. Anunció que oficializarán el pedido de renuncia en una reunión con la misma autoridad y al presidente Evo Morales, haciendo conocer esas irregularidades y advirtió que retomarán las movilizaciones en caso de que no atiendan las peticiones del transporte pesado.

El dirigente nacional Pedro Quispe respaldó la propuesta de crear un Ministerio de Transporte como hay en otros países y explicó que iniciarán gestiones ante el Legislativo y el Ejecutivo para que exista un representante genuino para conversar sobre los problemas que enfrente el autotransporte.

Quispe evitó comentar sobre las denuncias de racismo y discriminación, pero se pronunció por la necesidad que Galo Bonifaz vuelva al viceministerio porque tenía conocimiento de las demandas del sector y había avances en materia de negociaciones.