Salían los primeros rayos del alba y dos hechos distintos pero relacionados sucedían en Bolivia. Mientras el presidente Evo Morales despertaba en el frío de La Paz, y alistaba su mensaje por el 12 aniversario de su gestión, en las cálidas tierras del departamento de Santa Cruz, los productores sacaban sus tractores a la calle.



El punto de reunión fue la ciudad de Montero, donde los vehículos formaron una fila de cinco kilómetros, o más, que parecía perderse en el

horizonte. Los agricultores salieron con sus herramientas de trabajo en señal de protesta.

El sector rechaza el afán prorroguista del mandatario, que participará en las próximas elecciones, pese a que un referéndum hecho el 21 de febrero de 2016 rechaza instaurar la reelección indefinida. Además, exige la abrogación rápida del nuevo Código Penal, anunciada por Morales el domingo. Pero para ellos, la palabra del mandatario perdió credibilidad.

Así, mientras en La Paz el jefe de Estado era ensalzado y celebraba con sus “movimientos sociales”, la fila de tractores recorría 50 kilómetros hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

A su paso, la particular caravana sumaba adeptos. Con bocinazos, petardos, carteles y jocosos estribillos exigían al mandamás del país dar marcha atrás en su postura.

“Evo preguntó y Bolivia dijo No”, decían los movilizados.

Paralelamente, el Comité Pro Santa Cruz organizó una marcha exigiendo las mismas demandas. El grupo se aglutinó en la rotonda de la avenida Tres Pasos al Frente, a la altura del cuarto anillo de la capital oriental. La nutrida columna extendió una bandera con los colores patrios (rojo, amarillo y verde) de 150 metros.

Eran las nueve y media cuando los médicos, plataformas ciudadanas, gente de a pie, niños, personas con discapacidad y el directorio del ente cívico, que integraban esta marcha, comenzaron su recorrido hasta la plaza de la Villa Primero de Mayo.

Una vez en el centro de la popular zona se organizó un pequeño mitin. Varios tomaron la palabra brevemente, haciendo referencia que salía a las calles para que se derogue plenamente el Código Penal y que el presidente respete los resultados del 21-F.

Cacerolazos en el Cristo



Luego, en varios vehículos se dirigieron hasta los pies del monumento al Cristo Redentor. Ahí se acoplaron con varias plataformas ciudadanas que organizaron un cacerolazo exigiendo el respeto a la consulta popular que perdió Morales. Era mediodía.



“No, no, no me da la gana, vivir en dictadura como la venezolana”, era el canto de protesta lanzado por varias integrantes de la plataforma Kuña Mbarete. La prosa era acompañada por las melodías de cacerolas vacías, activadas por golpes de cucharones.



Al ‘recital’ de la protesta se sumaron el estruendo de los petardos lanzados por los aires, el sonido de vuvuzelas, bocinas y pitos que tocaban las personas que apoyan este movimiento ciudadano.



A las dos de la tarde el tractorazo llegó a los pies del Cristo Redentor, eran más de 200 vehículos que fueron recibidos con aplausos por la masa de manifestantes.



Ese fue el clímax de una jornada de un feriado marcado por el descontento popular que rechaza la idea de que Morales extienda su mandato por una cuarta gestión.



“Presidente, usted dijo que si perdía, se iba; cumpla su palabra”, dijo Roxana Menacho, una manifestante, que enseñaba una entrevista a Morales, amplificada, en el que decía que si perdía el 21-F tendría que irse callado.

Tras asentarse la comitiva, a los pies del icónico monumento cruceño, los presidentes de los comités cívicos de Santa Cruz y de Montero tomaron la palabra delante de la gran concentración.



“El 21 de febrero, el 51% de la población dijo No. Se tiene que respetar el resultado y derogar el Código Penal, porque ya no creemos en el presidente”, dijo William Perales, titular cívico de Montero.



El dirigente, que se identificó como un hombre de campo, fue más allá y aseguró que si las demandas no son atendidas, saldrán con sus tractores pero “para bloquear el país”. Dijo que maduran la idea de llamar a un “paro de productores de base” a escala nacional.

Fernando Cuéllar, líder cívico de Santa Cruz, agradeció a los productores por haber participado del masivo encuentro. “Sabemos que son presionados por el Gobierno, gracias por participar”, afirmó.

Anticipó que las medidas seguirán y que alistan un paro nacional, pero no dio fecha. Después la movilización de a poco se replegó, con el Cristo como testigo.

Movilizaciones

Marcha de promociones

En Montero, exalumnos de las diferentes promociones de colegios de esta ciudad, se movilizaron en una nutrida caravana. El grupo llegó hasta la plaza 2 de Diciembre. Rechazan la idea de que el presidente Evo Morales extienda su mandato por un cuarto periodo consecutivo.



Reunión de coordinación

Los comités cívicos a escala nacional tienen previsto reunirse entre el miércoles y el jueves de esta semana. Aún no se definió la sede. En el encuentro evaluarán el mensaje presidencial y se definirá el rumbo de las movilizaciones. La idea es seguir con las protestas de forma más contundente.