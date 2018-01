Trabajo dice que médicos no recibirán sueldo por los días que duró su paro

"La huelga de los médicos fue declarada ilegal por lo tanto los q no hayan asistido a sus fuentes laborales no percibirán salario por los días no trabajados", afirmó hoy el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, según la cuenta en Twitter de esa cartera de Estado.

La autoridad también se refirió a las protestas que hoy tienen lugar en la sede de Gobierno, señalando que "los paros convocados por la COB y otros sectores son personales y con carácter político que responden a otros intereses".

Ayer las declaraciones de la ministra de Salud, Ariana Campero, señalando que "día no trabajado es día no pagado", causaron malestar entre los galenos, que amenazaron con reactivar su paro si el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no explicaba esas aseveraciones.

El titular que encabezó las negociaciones que terminaron con los 47 días de suspensión de las actividades ayer convocó a la dirigencia de los médicos a una reunión para esta jornada, reiterando que "conforme los compromisos asumidos el tratamiento de las sanciones deberán seguir su curso ante las instancias sectoriales correspondientes".

Una marcha de profesionales en salud recorre la urbe paceña a horas del paso del Dakar y en Cochabamba en la víspera determinaron reasumir su paro, volver a las protestas y exigir la renuncia de Campero.

Tuit del Ministerio de Trabajo: