Tercera muerte en incendio de Tarija; los heridos claman ayuda

Barby Urzagaste de Chino es la tercera víctima fatal del incendio forestal en Tarija que le provocó quemaduras en el 95 por ciento del cuerpo y falleció dejando cuatro hijos en la orfandad; mientras que en el Hospital del Quemado se atiende a otras seis personas, también con quemaduras, que claman ayuda.

Tres de los heridos son jóvenes estudiantes de la Escuela Básica Policial (Esbapol), del segundo año y que fueron trasladados al lugar del incendio sin ninguna protección, denunciaron parientes ayer.

Curiosamente los tres estudiantes heridos son de La Paz que fueron trasladados a Tarija pese a que postularon en la sede de Gobierno. Las familias de Lucio Apaza y Abigail Calle denunciaron que fueron notificados a través de parientes y no directamente por la Policía.

Los jóvenes están en la unidad de quemados y hasta ahora no se presentó ninguna autoridad para informarles de lo que sucederá con ellos porque son estudiantes de Policía y estaban cumpliendo una tarea.

La familia de Barby Urzagaste también indicó que no recibió ayuda de ninguna autoridad y su cuñada, Andrea Chino, dijo que tiene las pruebas de que el sobrevuelo de uno de los helicópteros en la zona de Lazareto le produjo las quemaduras.

Pero el ministro de Defensa afirmó que el sobrevuelo se produjo en la región de Guerrahuayco y no en Lazareto, y adelantó que habrá una investigación sobre este caso.

Mientras, las autoridades nacionales, departamentales y municipales dieron ayer por extinguidos todos los focos de calor e informaron que son menos de 8.000 hectáreas las afectadas por este voraz incendio, que empezó el miércoles.

Ayer se pudo observar el gigantesco daño que ocasionó el incendio y que afectó a las zonas de San Pedro de Sola, San Andrés, Guerrahuayco, Pinos, Lazareto, La Victoria, Erquis, Corimata y Tucumillas.

Según los pobladores, las consecuencias de este incendio no serán inmediatas y que el problema se verá en octubre, cuando llegue la sequía. Las autoridades manifestaron que cinco ministerios conformarán una comisión con las autoridades subnacionales para elaborar un plan de salvamentos.