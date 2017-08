Tensión en el debate legislativo por el Tipnis

La llegada al hemiciclo del dirigente del Tipnis, Fernando Vargas desató un momento tenso entre asambleístas opositores que lo acompañaban y la seguridad del hemiciclo de la Cámara de Diputados, que inició el tratamiento del proyecto de ley 'Protección Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure', que elimina la intangibilidad instituida en 2011 y que evitaba la construcción de una carretera.

De hecho, el acceso a la Plaza Murillo fue restringido para particulares. Solamente funcionarios y periodistas acreditados podían ingresar. En el edificio del Poder Legislativo se observaba también mayor control que el habitual.

Cuando Fernando Vargas, acompañado por asambleístas opositores como Rafael Quispe y el jefe de la bancada de UD en el Senado Edwin Rodríguez la seguridad no los dejó pasar, lo que desencadenó la tensión.

Poco después, una funcionaria se acercó e invitó a Vargas a reunirse con la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, quien salió al hall y lo condujo rápidamente a su despacho, mientras que los policías cerraron el paso a los periodistas.

Mientras tanto, el griterío continuó en la antesala, porque los guardias no dejaban ingresar a Rodríguez y Quispe. Al escuchar el bullicio, diputados oficialistas y opositores salieron de la sesión y ahí se produjo un intercambio verbal cuyo tono subió algo más hasta que retornó Vargas con un grupo de policías. Consultado sobre qué habló con Montaño replicó que ella autorizó su ingreso y que le pidió que no haga escándalos a lo que él respondió que ese extremo no estaba en sus planes.

El jefe del grupo de seguridad de la Policía les pidió unos minutos y luego los invitó a pasar a un palco para que sigan la sesión.

Carteles



La oposición y el oficialismo llevaron carteles en los que mostraron su postura respecto al tema. En el lado de la bancada de Demócratas y el PDC se podía leer letreros con las inscripciones. "El Tipnis no se toca" y 'No a la muerte del Tipnis", entre otros (ver foto arriba). Mientras que del lado del MAS se leía: "La derecha no representa a los pueblos indígenas" o "UN, UD y PDC representan a las transnacionales".