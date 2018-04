Jorge Roca Suárez, conocido como ‘Techo ‘e paja’, retornó sorpresivamente ayer al país. Tras 28 años de permanecer preso en una cárcel de Estados Unidos en California, el hombre que fue comparado con el narcotraficante Pablo Escobar e incluso con el ‘Señor de los Cielos’, ahora está en una celda de la sección conocida como La Posta, en el penal de San Pedro de La Paz.

La justicia tramitó a pedido de la Cancillería su retorno al país, con la intención de que cumpla los restantes siete años que le quedan de los 35 años que le impuso la justicia estadounidense por el delito de conspiración en narcotráfico, luego de haber sido detenido el 13 de diciembre de 1990 en Los Ángeles.

Teresa Montaño, una abogada de la familia Roca, le dijo a EL DEBER que ‘Techo ‘e paja’ buscó por todos los medios legales ser repatriado para cumplir su condena en Bolivia. Según la misma jurista, el hombre, que tiene dos causas judiciales abiertas (por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito) y una sentencia de 15 años dictada hace unos 20 años en el país por narcotráfico, llegó al aeropuerto de El Alto con $us 102 y 56 centavos de dólar en los bolsillos, además de cinco mudadas de ropa en sus maletas.



Habla su hija

Rocío Roca, una de las hijas de Jorge Roca, accedió a un contacto telefónico con EL DEBER y reveló que horas antes había recibido a su padre en el aeropuerto de El Alto.

Con una voz que transmite tranquilidad dijo: “Acabo de ver a mi padre en la cárcel de San Pedro, él está bien, está tranquilo, después de todo él es un ser humano y ha vuelto a su tierra para disfrutar con su familia”, contó la joven que reside en la sede de Gobierno.

Manifestó que su padre fue repatriado de Estados Unidos luego de cumplir una sentencia que le impusieron las autoridades judiciales de ese país.



Indicó que su progenitor por ahora fue llevado a la cárcel de San Pedro luego de bajar del avión, “pero será por corto tiempo, y después debe salir libre”.

La hija de ‘Techo ‘e paja’ expresó que su papá ha recibido un buen trato a su llegada y lo único que la familia espera es que recupere su libertad, después de 28 años de su encarcelamiento en Estados Unidos.

Roca Suárez cumplió una pena de 28 años de prisión en el penal de Taft, en el estado de California. Es padre de cuatro hijos y tiene siete nietos.



Una ley de Obama



Los abogados de la familia Bishara Sarras y Eduardo Pers aseguraron que Jorge Roca se benefició con una ley dictada por el ex presidente estadounidense Barack Obama, normativa que es una especie de indulto por su buen comportamiento en la penitenciaría californiana, donde incluso estudió y logró obtener dos títulos, uno en Ciencias Políticas y otro en Derecho Penal Internacional.



Como juristas de la familia revelaron que el hombre, que fue considerado un ‘pez gordo’ del narcotráfico en las décadas de los 80 y 90, hace más de 20 años fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de sustancias controladas, aclararon que Roca no fue escuchado en esa causa, ya que estaba cumpliendo una condena por un delito similar en Estados Unidos.



Debido a esto, los abogados han iniciado el trámite para la extinción de la pena, bajo el argumento de que el sindicado ya cumplió 28 de presidio por un delito de lesa humanidad como lo es el narcotráfico y que no debería ser juzgado por la misma acción en nuestro país.



De forma paralela a esta solicitud, la familia ya comenzó con los trámites judiciales para conseguir que las autoridades del país acepten liberar a Jorge Roca Suárez, bajo el argumento de que él ya no tiene cuentas pendientes con la justicia en Bolivia, porque esa pena que le impusieron estando fuera del país ya extinguió.



La orden de un juez



El juez segundo de ejecución penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Víctor Hugo Vargas, emitió un mandamiento de traslado internacional de penitenciaría el 24 de agosto de 2017.



En ese documento, el magistrado solicitó que Roca sea trasladado del Centro de Detención Metropolitano Correccional de California a la cárcel de San Pedro, para cumplir el resto de su condena, y eso se hizo efectivo en la pasada jornada luego de que ‘Techo ‘e paja’ llegó en un vuelo comercial de BoA.



“El trabajo se realizó en virtud a una solicitud de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. En virtud a esta resolución, el recluso debe cumplir el resto de su condena en Bolivia. Sin embargo, yo ya realicé una petición para que se haga el cómputo respectivo y espero esa información de Régimen Penitenciario”, señaló el juez.