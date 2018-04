Techo 'e Paja no tiene privilegios y se refugia en su familia

Segundo piso de la sección La Posta, en el penal de San Pedro de La Paz. Ahí está Jorge Roca Suárez continuando su condena tras estar 28 años preso en Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas. Tiene, por ahora, una habitación normal, sin lujos y sin protección. Suárez, más conocido como Techo 'e Paja, se refugia en su familia para pasar momentos de reencuentro en la cárcel paceña. Su hija y su hermana se encargan de acompañarlo y cuidarlo.

La Posta es el sector donde están los más privilegiados. Se ingresa por la parte lateral del penal y el control es menos riguroso que en otras secciones. Es jueves, día de visita. Las filas para ingresar son largas. De fondo una puerta de reja separa la libertad con el presidio. La Policía hace un segundo control para continuar con el ingreso. Ya dentro, los reos aprovechan para hablar y compartir con sus allegados. La mayoría está en la pequeña cancha de la sección, que ayer se convirtió en un salón al aire libre. Comen, toman algo o simplemente dialogan. Se abrazan y algunos lloran. En esa población no se ve a Techo 'e Paja.

Él está en el segundo piso de La Posta. Tiene una habitación normal sin ningún tipo de lujo. Y de inicio se conformó una barrera de recluidos para evitar que ajenos pasen a hablar con Roca Suárez. "Solo ingresan ahí sus familiares", dice uno de los reos. Subir las gradas puede ser un error. En el balcón del segundo piso están pasados los que no recibieron visitas o, al menos, ya se fueron. La mirada es vigilante y celosa. "Se puede subir cuando estás acompañado o con un abogado", añade el preso.

Roca Suárez llegó a las 09.15 del martes en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA). Llegó a La Paz para continuar su condena tras estar 27 años recluido en California, Estados Unidos, acusado por tráfico de sustancias controladas. Techo 'e Paja es el sobrino de Roberto Suárez Gómez, el "Rey de la cocaína", que falleció hace 18 años. El Gobierno anunció que se iniciará nuevas investigaciones incluyendo a personas como Carlos Sánchez Berzaín.

Techo 'e Paja no tuvo problemas para mezclarse con la población de La Posta. El martes ingresó directo a su habitación y no salió por problemas cardiacos, ocasionados por la altura de La Paz. El miércoles compartió con los reos de la sección. Salió a la cancha a tomar sol y hasta consumió productos de uno de los kioscos que están ahí adentro. Habló sin problemas con los recluidos y no recibió maltrato. "No tuvo problemas, se lo ve como una buena persona. Sabemos quién es, por las noticias, pero vemos que es un caballero", remarca otro recluso.

Ayer, Roca Suárez optó por recibir a sus familiares en su habitación. No siguió la tradición de los demás recluidos, que esperan a sus allegados en el patio. Su hermana y su hija pasaron casi todo el día con Techo 'e Paja, quien quiere complementarse rápidamente a su nueva cárcel, muy distinta a la que tenía en el norte del continente.