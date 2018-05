Persiste la oposición a la exploración hidrocarburífera en San Telmo Norte y Astillero por parte de comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, que piden ahora la anulación de los contratos firmados con Petrobras e YPFB Chaco.

La petición fue incluida en un documento de conclusiones de una reunión interinstitucional que se realizó este miércoles por iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

La representante de la Subcentral Campesina de Tariquía, Paola Gareca, admitió que plantearon la anulación de los contratos para ambas áreas petroleras debido a que no se hizo la consulta previa en las comunidades y el riesgo que implica esa actividad para la reserva ecológica.

Según Gareca, la mayoría de los poblados rechazan la exploración hidrocarburífera conscientes del grado de afectación al área protegida.

“Estos contratos no son válidos porque no hemos dado nuestro consentimiento. Si el gobierno no escucha nuestro pedido vamos a acudir a instancias de afuera para denunciar este atropello”, dijo la representante, al concluir la reunión interinstitucional.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental, María Lourdes Vaca, indicó que es una demanda planteada por representantes de las comunidades y que está expresada en el documento de conclusiones.

Vaca agregó que una comisión del Comité Interinstitucional de Defensa de Tariquía, que fue conformada ahora, se encargará de analizar los pasos legales para pedir la anulación de los contratos petroleros.

En la reunión interinstitucional, representantes del movimiento cívico, plataformas ciudadanas y grupos ambientalistas de Tarija, que se suman a la lucha de los pobladores, cuestionaron el accionar del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, por no realizar la consulta previa.

“Se antepone el interés político en afectación al medio ambiente del área protegida sin hacer la consulta. Esto es un error político con un costo político para el Movimiento al Socialismo (MAS)”, advirtió Vaca.