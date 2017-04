Suspenden audiencia en Pozo Almonte por debate en la Suprema chilena

Hubo acuerdo previo entre las partes para suspender hoy la audiencia que iba a tratar el pedido de modificación o cesación de la medida cautelar a la que fueron sometidos los nueve funcionarios bolivianos que ahora están recluidos en el penal de Alto Hospicio. El motivo de la cancelación se debe a que aún no se conoce la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile sobre el recurso de apelación que expuso ayer la parte boliviana.

Para la mañana de hoy estaba prevista la audiencia a petición del equipo boliviano. Sin embargo, en el Tribunal de Garantías de Pozo Almonte hubo una reunión previa entre las partes para acordar la suspensión. Tanto los juristas que defienden a los nueve funcionarios como la Fiscalía de Pozo Almonte y la Aduana chilena decidieron cancelar sin fecha la audiencia. El motivo es que aún no se conoce la sentencia de la Suprema del vecino, que anunció para el lunes la emisión del fallo sobre la apelación boliviana.

El abogado chileno Roberto Celedón, que es parte del equipo jurídico que defiende a los nueve bolivianos, detalló que mientras no haya la sentencia de la Suprema chilena no es recomendable que tribunales inferiores emitan resoluciones. "Se pospuso hasta el lunes la sentencia de los ministros de la Suprema de Chile y es bueno que no haya otras decisiones en este caso de tribunales inferiores, ya que quedarían nulos", explicó el jurista, experto en materia de derechos humanos.

Hoy, el juzgado de Pozo Almonte debía tratar el pedido de modificación o cesación de la detención preventiva que emitió el 20 de marzo el mismo tribunal, luego de que la Fiscalía de esa comuna acusara a los nueve bolivianos de robo, contrabando y portación ilegal de armas.