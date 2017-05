Suspenden audiencia del exdictador García Meza

Hace 32 minutos

La juez cuarto de instrucción en lo Penal, Margot Pérez suspendió la audiencia cautelar por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del ex presidente de facto, Luis García Meza que debía realizarse en los ambientes de Cossmil donde está internado el militar de 86 años.

La juez informó que los directivos del hospital le remitieron una carta en la que hacen conocer que no existen ambientes para esa audiencia.

El viceministro de transparencia, Gonzalo Trigoso dijo que el robo de millones de dólares en el gobierno de facto del general tuvo como consecuencia la hiperinflación que vivió el país en la década de los 80 en el siglo pasado.

La audiencia fue reprogramada para el 30 de mayo y si no existen ambientes en Cossmil, la misma se realizará en el edificio judicial.