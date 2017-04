Suspenden audiencia de Cusi hasta el 4 de mayo

La audiencia contra el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, fue suspendida nuevamente al interior de la Cámara de Senadores. El accidente que sufrió su mamá y malestares en su salud provocaron la decisión.

"Defensa de Cusi solicitó suspensión del juicio por malestares que aquejan su salud, además de problemas que se presentaron con su madre", informó esa instancia del Legislativo, que oficia como Tribunal de Sentencia.

El próximo cuatro de mayo a las 09.00 deberá reiniciarse el juicio, que data de 2014. El indígena es acusado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, tras la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado.

La pasada semana Lucía, la mamá del magistrado, sufrió un accidente y fue trasladada de emergencia a la ciudad de El Alto. La mujer de 94 años es uno de los últimos sustentos económicos del procesado.

En entrevista con EL DEBER, Cusi manifestó: "A veces me cubro la cara para que la gente no me reconozca", sobre la difícil situación que le toca vivir al no poder encontrar trabajo, ser víctima de insultos y carecer de recursos económicos para sobrevivir.