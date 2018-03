Surge autocrítica en Santiago por La Haya

A los legisladores Alejandro Guillier, Jorge Pizarro y Raúl Alarcón, que hablaron de solucionar el enclaustramiento de Bolivia, ayer se sumaron el analista José Rodríguez Elizondo, el historiador Jorge Baradit e incluso periodistas que lanzaron críticas al actuar de los abogados de Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“Chile no puede jamás ganar, en términos reales, porque asumió como jurídico lo que siempre ha sido un conflicto de poder”, dijo el analista Rodríguez en una entrevista con el periódico La Tercera de Chile.

Los periodistas Fernando Paulsen y Matilde Burgos, en un programa de televisión de CNN Chile, también se refirieron a las intervenciones de los abogados de su país y dijeron que las mismas pueden pasarles factura nuevamente: “Volvimos a quedar como los malos de la película. Nuestro relato es coherente, tanto fuera como dentro de la corte, pero frío. Las batallas también son comunicacionales”, dijo Paulsen.

La cosa no acaba ahí. El historiador chileno Jorge Baradit dijo que la Guerra del Pacífico fue una acción económica y que a la gente de Chile no le interesaba ese conflicto porque el territorio era lejano y no era de interés más que para los empresarios que tenían intereses en esa región.

Estas críticas y versiones que surgieron en estos días fueron saludadas por las autoridades bolivianas. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la demanda ya tiene el apoyo internacional y que ese apoyo puede ser decisivo a la hora del fallo.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, descalificó las declaraciones del canciller chileno, Roberto Ampuero, sobre negociar sobre la base del Tratado de 1904 y dijo que esa propuesta es similar a la que hizo Chile en 1920, y que el planteamiento de Bolivia es mar con soberanía.

El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, Enrique Reina, afirmó que los países deben cumplir los acuerdos que firman y, por tanto, deben respetar los fallos de tribunales que han reconocido.

La marcha

Inusual

Fue la primera vez que el homenaje a Eduardo Abaroa y los actos oficiales tuvieron cobertura de los medios de comunicación de Chile.



Incidente

Un periodista chileno protagonizó un incidente con el equipo de seguridad del Gobierno porque intentó una entrevista con el presidente.



Accidente

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, sufrió un accidente y tuvieron que sacarlo en una camilla para llevarlo a una clínica.