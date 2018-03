Soledad Chapetón: “El Gobierno quiere hacer ver una ciudad de El Alto dividida”

Cómo encuentra a El Alto este nuevo aniversario con conflictos internos.

Enorgullecidos de vivir en este territorio, de hacer en este territorio la característica alteña que es gente trabajadora, que es lo más importante; también El Alto siempre se hizo escuchar, siempre generó su postura que seguramente los tiene preocupados, pero esta decisión de dividir a nuestra ciudad no va a prosperar, vamos firmes y con la cabeza erguida de celebrar este aniversario en una mayoría institucional celebrando con todas las actividades.

¿Habrá dos desfiles en la ciudad este 6 de marzo?

Es raro que el señor Eliseo Suxo (ejecutivo de la Central Obrera Regional, COR) haya determinado convocar a un desfile en la misma fecha y en el mismo lugar, siempre lo hacían un día antes pero en esta oportunidad ignoramos cuáles son las razones por las que se convoca a hacer el desfile en el mismo día y pese a nuestros argumentos se tendrá la participación de dos desfiles en lo que es la avenida 6 de Marzo, en el carril contrario que el del municipio estará el de la entidad gremial; ojalá no se concretice la maniobra partidaria, si mañana están presentes los funcionarios del MAS y las organizaciones partidarias, estará claro que es el Gobierno central y el principal partido los que articulan para mostrar una ciudad dividida.

¿Hay una señal política en esta convocatoria?

Es una provocación lo que ellos buscan, es provocación y enfrentamiento lo que vemos en este intento de organizar una marcha justo en el desfile cívico que se realiza cada año en el mismo lugar, nunca hubo un cambio y ahora inexplicablemente convocan a su marcha. La confrontación la vimos en muchos escenarios y en muchos momentos desde el primer día que entramos a la Alcaldía, no solo al desarrollo de la gestión sino al desarrollo del municipio alteño sea quien sea la autoridad, si no era uno del oficialismo, el resto estaba vetado para trabajar, eso cuesta aplicar, tenemos que luchar contra tres frentes, los grupos del Gobierno, el mismo Gobierno y los recortes de recursos económicos que es lo que nos afectó en este tiempo.



¿Usted ve que estas decisiones están atadas al revocatorio que impulsan los sectores?

Ya será un nuevo fracaso, porque se sabe que los que para promover este proceso han intentado sin éxito su medida, han hecho, las mismas personas sus trámites ante el tribunal electoral y esta fue rechazada, claro, ahora se ven imposibilitados de esas acciones e intentan otros frentes, por eso lo único que denoto en estas fechas es que el MAS quiere mostrar una ciudad de El Alto dividida, porque no aceptan que en el cabildo del 21 de febrero la gente le haya dado la espalda y fue la vecindad y la sociedad organizada la que le dijo que respete la democracia, por eso quieren desestabilizar, nuevamente la gestión, pero ahí los vemos, desesperados por mellar el trabajo.



¿Cómo podemos afirmar que es el MAS quien está detrás de este movimiento?

Eliseo Suxo es exdiputado del MAS, es un dirigente perpetuo en la COR, hasta sus propios estatutos indican que él debía convocar a congreso para renovar la directiva, pero no lo hace desde hace 10 años, porque obviamente la palestra dirigencial es lo que le llevó a participar en la vida política parlamentaria y tiene que pagar favores que recibió.



¿Pero acaso no se requiere permiso de la Alcaldía para este tipo de actos?

Pero ellos (la COR) sin haber obtenido el permiso de uso de vía, sin tener toda la formalidad y respeto a la norma, como exautoridad del país y transgrediendo todo quiere imponer un desfile provocando a los vecinos de a pie; ni siquiera sabemos si seguirá viviendo en El Alto, entonces solo teniendo un respaldo más fuerte que el del municipio puede convocar a este acto que no es adecuado.



¿La relación de la alcaldesa Chapetón con el Gobierno es irreconciliable?

Creo que todo en la vida tiene que ser de ida y vuelta, si no estás de acuerdo, jamás vamos a poder entablar una tarea de coordinación; si me pregunta cuál es nuestra posición hoy, es que estamos trabajando por el bien común de la sociedad y si para eso tenemos que despojarnos de nuestros intereses, siempre lo vamos a hacer y creo que en muchos escenarios lo hemos demostrado, como la convocatoria que hizo el Gobierno central para el programa de agua y alcantarillado, sin invitación alguna hemos estado, incluso perdiendo nuestro orgullo hemos participado pensando en la ciudad; ahora ellos no sé, ellos deben decidir qué es lo que van a hacer después, porque mañana (por hoy) no acaba ni empieza nada.



¿Le respondieron la invitación que dejó en palacio?

No, no hemos tenido ninguna respuesta y creo que el presidente tampoco está en el país.



En el caso de Octubre Negro, ¿Cómo ve que el juicio civil impulsado por personas jurídicas haya llegado a este punto y el pedido de extradición, definido por un Estado no haya prosperado en los tribunales?

Allí lo que podríamos entender es que no se da la prioridad necesaria, queda todavía como un tema conveniente para el Gobierno y decir que los del pasado están en el exterior y no dan la cara y no se resuelva nada, ese discurso puede beneficiar a unos cuantos pero no a la alteñidad y en su momento cobrará la factura del olvido al que es sometido en este tiempo.