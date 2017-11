Se identifican más campañas que iniciaron antes del plazo de ley

De 24 candidatos que hay para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, se han identificado campañas a nombre de 16 de ellos que incumplieron con el plazo para la difusión de méritos y empezaron antes del 19 de octubre, que es la fecha que fija el calendario electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Asimismo, los candidatos figuran en más de una cuenta en redes sociales. El Facebook es el más utilizado. Las publicaciones son paralelas, es decir, se publica lo mismo en las diferentes plataformas que tienen o que fueron forjadas por personas cuyos nombres son públicos. Según las listas oficiales, son 14 candidatos para el Tribunal Agroambiental y 10 al Consejo de la Magistratura.

La revisión de los 24 nombres en las redes sociales permitió establecer que los candidatos Soraya Céspedes Moreira, María Tereza Garrón Yucra, Jenny Ibáñez Sierra, Alberto Miranda Hugo, Ángela Sánchez Panozo, Elva Terceros Cuéllar, Cecilio Vega Oporto, Roberto Villarroel Vedia, todos del Tribunal Agroambiental, figuran con cuentas de difusión desde antes del 19 de octubre;

solo seis de los postulantes cumplieron el plazo que establecieron los vocales electorales.

Se trata de casos que se suman a los ya identificados antes por una revisión que hizo EL DEBER entre cuentas de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional (TCP), y que se publicaron ayer.



El caso más llamativo es el de las cuentas a nombre del candidato Alberto Miranda Hugo, cuyo nombre y candidatura figura en cuatro cuentas; una de ellas señala: “Amigos de Hugo Miranda/organización no gubernamental (ONG)”. Esta página empieza a publicar el 12 de octubre una foto del candidato con otra persona.



En el caso del Consejo de la Magistratura, los que publicaron antes del 19 de octubre son Gonzalo Alcón Aliaga, Jesús Cuéllar Calderón, Dolka Gómez Espada, Mirtha Meneses Gómez, Omar Michel Durán, Marvin Molina Casanova, Clara Ramos Aillon, Sandra Soto Pareja.

En este cuerpo judicial hay una decena de candidatos y cuatro cumplieron los requisitos o simplemente no tienen cuentas de difusión a sus nombres.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, reiteró que no puede haber un pronunciamiento del ente colegiado porque es tribunal de segunda instancia y la palabra de cualquier vocal sobre las denuncias puede inhabilitarlo.

La autoridad dijo que son 25 denuncias en total y que solo en los departamentos de Tarija y Oruro no hay denuncias, pero que en el resto de los departamentos hay candidatos cuestionados.

Las cuentas

En el Tribunal Agroambiental, la candidata Soraya Céspedes Moreira abrió su cuenta el 6 de septiembre y desde el 10 empezó a publicar su afiche; hay una segunda página, pero se desconoce si es ella la administradora.

Hay una cuenta a nombre de María Garrón Yucra, desde el 11 de octubre, y se presentó como candidata; tiene otra cuenta personal en la que maneja publicaciones desde que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Rural.

Jenny Ibáñez Sierra incluso forjó su lema: “Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida”. La cuenta señalada publica desde el 11 de septiembre.



Aunque Ángela Sánchez Panoso tiene una cuenta, su página fue creada el 27 de septiembre y su primera publicación la realiza el 11 de octubre con apariciones públicas e invitaciones a entrevistas en televisión.

En el caso de Elva Terceros Cuéllar hay una cuenta que se denomina “Amigos de Elva”, que empieza a publicar desde el 22 de septiembre y su muro personal está activo desde el 12 de noviembre.

Cecilio Vega Oporto publica su candidatura en su cuenta personal desde el 4 de octubre; pero hay otra cuenta en la que realiza campaña en Comarapa, con fotos entregando afiches; esta está activa desde el 26 de septiembre.

Roberto Villarroel Vedia es el octavo aspirante que creó su cuenta antes del 19 de octubre; hay tres de ellas creadas entre el 2 y 5 de octubre, en las que publica su campaña, incluso en una de ellas refiere que tiene cuentas en cuatro redes sociales.



Consejo de la Magistratura



El excomandante de la Fuerza Naval Gonzalo Alcón creó y publicó desde el 18 de octubre, un día antes del plazo fijado en el Calendario

Electoral; tiene otras tres cuentas donde también se publica su campaña.

Hay una cuenta de difusión abierta a nombre de Jesús Cuéllar Calderón desde el 10 de octubre; desde el 14 ya difunde sus méritos. Dolka Gómez Espada figura en dos cuentas, una vigente desde el 10 de septiembre y la otra desde el 11 de octubre. En la primera figura toda su campaña. Esto pasa con otras tres candidaturas.



Para los masistas, este trabajo le corresponde al Órgano Electoral y debe dejarse trabajar a los vocales y a sus instancias de control; pero los opositores afirman que más bien refleja que se relajó el control de las cuentas en redes sociales donde la campaña es indiscriminada.