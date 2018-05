Santa Cruz ni Chuquisaca ceden por el megacampo

La puja por contar con el dinero de las regalías del megacampo gasífero Incahuasi provoca más tensión, pues ni Santa Cruz, ni Chuquisaca están dispuestas a ceder dichos recursos.

En la capital del país, el Gobierno logró debilitar el paro cívico institucional en defensa del megacampo Incahuasi, con el compromiso de impedir el descongelamiento de las regalías tal como había dispuesto un juez de Santa Cruz y el procesamiento del magistrado en la vía penal. Sin embargo, la dirigencia cívica rechazó ese acuerdo para el que no fue invitada y mantiene las medidas de la huelga de hambre, bloqueos en puntos de acceso a la ciudad y la suspensión de las clases.

“Chuquisaca sigue acatando el paro cívico indefinido dispuesto desde el mediodía del lunes", señaló el dirigente Roberto Balderas.

A su vez, Rodrigo Echalar, presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, señaló que se mantiene el estado de movilización en el departamento hasta desembocar en un cabildo en caso de no tener respuestas satisfactorias a sus pedidos y subrayó que pedirán la renuncia de las autoridades oficialistas que a su criterio traicionaron a Chuquisaca.

A su vez, Vladimir Peña, secretario de gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, criticó la posición política asumida por el Gobierno y lamentó los discursos ambiguos del ministro de Justicia Héctor Arce, que a su criterio no hacen otra cosa que empeorar el problema.

“Decir que se iniciará el procesamiento del juez Alberto Guzmán y que no se reconocerá su fallo, es algo que no tienen precedentes y más de una autoridad que es la encargada de velar por una justicia equilibrada”, indicó.

Peña sostuvo que fue el MAS el que generó el problema al politizar y judicializar un tema técnico.



“Nosotros vamos a esperar que el fallo se cumpla y que el viernes YPFB descongele los recursos de las regalías, si no lo hace, optaremos por realizar medidas de presión”, sostuvo Peña que considera que el departamento debe recibir unos Bs 160 millones por concepto de regalías no pagadas desde octubre del año pasado.



Mientras que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, dijo que si no se descongelan las cuentas y se entregan los recursos por las regalías de Incahuasi se convocará a una asamblea para determinar la realización de medidas de presión.



“Repudiamos la posición del ministro de Justicia que no reconoce un fallo, por lo que pedimos al presidente del país poner punto final a este problema”, sostuvo Cuéllar.



En horas de la tarde el ministro de Gobierno, Carlos Romero, volvió a remarcar que para superar el problema se debe respetar el pedido del TCP que señala que se debe trabajar y presentar un documento sobre los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, punto que ya está superado y tiene rango de ley, mientras que el nuevo estudio técnico, el otro requisito, ya tiene un avance de un 50%.

En detalle

Apoyo del transporte

Dirigentes del transporte urbano y pesado de Santa Cruz manifestaron que apoyarán las medidas de presión que realicen los cívicos cruceños.



Recursos

Romero sostuvo que producto de la nacionalización de los hidrocarburos Santa Cruz entre 2006 y 2018 recibió por la renta petrolera $us 2.842 millones.



Beneficio

Desde el Gobierno hicieron notar que Chuquisaca se benefició con $us 160 millones por las regalías de Margarita.