El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, comparó este viernes los problemas técnicos de la planta de urea y amoniaco -que se paralizó a semanas de su inauguración- con los problemas en el Rally Dakar. Informó que se hizo un mantenimiento en la planta y que ahora funciona al 100%.

“La planta de urea ha sido construida y operada por la mejor empresa del mundo, que es Samsung, tiene una garantía de dos años de construcción y de operación; y que haya inconvenientes en las plantas es igual que el Dakar, las mejores movilidades del mundo se arruinan en el Dakar", dijo el ministro.

La autoridad puso como ejemplo a los vehículos de la marca Peugeot, que participan en el Rally Dakar, que a su parecer es la mejor marca del rally. Dijo que se han parado varios Peugeot por la dificultad de la ruta, pero que eso no significa que estén en mal estado.

El año pasado la planta de urea y amoniaco fue inaugurada en septiembre y semanas más tarde esta interrumpió su funcionamiento por dificultades técnicas en el sistema electrónico.

Sánchez explicó que la planta tuvo problemas por un controlador electrónico, que actualmente ya está en el complejo, porque este debía comprarse en Italia con un permiso especial.

La planta, que se encuentra en Bulo Bulo, Cochabamba, fue construida con la tecnología de la empresa Samsung Engineering Co LTD y con una inversión de $us 953 millones. Tiene una capacidad de producción de 600.000 toneladas de urea, de las que destina el 15% para el mercado nacional. El resto es para la demanda externa.

“La planta hoy está con un contrato de cerca de 10.000 toneladas para el mercado nacional, que seguro en los próximos meses llegaremos a 50.000 toneladas", dijo la autoridad, a tiempo de anunciar que por los nuevos contratos la producción de fertilizante aumentará significativamente y eso es positivo para el país.