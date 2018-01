Reapareció. La ministra de Salud, Ariana Campero, volvió a referirse públicamente al conflicto médico tras varios días de silencio, tras pasar la posta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para los espacios de diálogo que terminaron con el paro de 47 días.

Después de la reunión de Gabinete en Palacio Quemado, la autoridad advirtió que "hay dirigencias sectoriales que están mostrando ampliamente y manifiestamente demostrando su posición política y opositora", al manifestar que seguirán con las medidas de presión.

La autoridad aseveró que los días que no se atendieron a los pacientes fueron un "castigo al pueblo" y ratificó que "por Constitución los servicios de salud deben ser ofrecidos de manera ininterrumpida".

Explicó que producto del paro "los más beneficiados fueron los privados" y enfatizó que las sanciones por la suspensión de actividades serán aplicadas minuciosamente. "Día no trabajado es día no pagado, esta no es una vendetta, hay leyes y se deben hacer cumplir", agregó.

"La oposición está hablando mirándose al espejo, ellos son los responsables de haber generado este acto de conspiración durante estos días, si realmente hubiera sido solo el 205 no seguirían en paro, no seguirían en movilización", dijo y adelantó que se aplican controles para acompañar la normalización de las atenciones.