Hace 1 hora

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró no tener ningún interés en una carrera política que lo lleve a ser candidato a la Vicepresidencia en las elecciones nacionales de 2019, porque, además, no se imagina un binomio que no sea el de Evo Morales y Álvaro García Linera, que se ha mantenido durante los últimos 11 años.



Romero respondió a ANF de forma taxativa sobre si se ve a él mismo como vicepresidenciable: “No. No me interesa la carrera política, nunca me ha interesado. He sido designado asambleísta constituyente (por el MAS) porque al único que no le podía decir ‘No’ era al bloque oriente”, sostuvo Romero.



Al “bloque oriente” que se refiere Romero es al conglomerado de organizaciones sociales conformado por indígenas, campesinas y colonizadores de Santa Cruz.



Romero dice que cuando el vicepresidente anunció que daba un paso al costado, poco antes al congreso del MAS en Montero, no pensó que eso fuese posible. “Yo dije que no me imaginaba a Evo Morales sin García Linera a su lado”, recuerda. Ahora se ratifica.