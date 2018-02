Las explosiones ocurridas en la ciudad de Oruro el sábado 10 y el martes 13 no son hechos aislados entre sí, sino que existe una conexión entre ambos, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anoche en el programa Hablemos claro de la televisión estatal. “Entre los hechos del día sábado y los hechos del día martes tenemos elementos suficientes como para señalar que hay conexitud”, indicó, además de agregar que esperan tener éxito en las siguientes horas para poder demostrar los móviles, los responsables, las circunstancias y las características de todo el hecho.

“Nuestro compromiso es esclarecer los hechos lo antes posible (...) en caso de que se confirmara la hipótesis de que son dos hechos violentos provocados premeditadamente, dar con los autores, presentarlos a la opinión pública, llevarlos ante la justicia y sentar un precedente severo”, sostuvo.



El jueves, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, había adelantado que no se descartaba que las dos explosiones hubieran sido coordinadas, mientras que anoche Romero lo aseveró.



Prueba de guantelete a cuatro

Luego de varias acciones investigativas, la Policía en Oruro citó con carácter de testigos a cuatro personas, presuntamente familiares de las ocho víctimas mortales de la explosión del sábado pasado.

Los cuatro son ciudadanos bolivianos y luego de dar sus testimonios en la Felcc, fueron trasladados a la Fiscalía con el fin de que se les practique una prueba de guantelete para evidenciar si manipularon artefactos explosivos.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía no reveló los resultados de la prueba y se desconocía si las cuatro personas estarían en calidad de arrestados o pasados a la Fiscalía para su imputación.



Aunque no hubo una fuente oficial para confirmar la información, se conoció de parte de otros familiares que los investigados son sobrinos de algunos de los fallecidos y que estuvieron escondidos los últimos días, supuestamente por temor a que les pasara algo similar a los fallecidos.

Apartan a tres aprehendidos

El asesor legal del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Arévalo, informó que las tres personas que fueron aprehendidas tras la segunda explosión fueron separadas del caso al no encontrarse indicios de su participación en ese hecho. Sin embargo, aclaró que se les encontró en poder de ocho proyectiles calibre 30, por lo que se los imputará por el delito de tenencia de explosivos, aunque aclaró que es un caso paralelo al de la explosión.

Zona restringida

A cinco días de ocurridas las detonaciones que acabaron con la vida de 12 personas en Oruro, los alrededores de las calles Bakovic, Caro y avenida del Ejército continúan acordonados y custodiados por la Policía por orden fiscal.



Esto complica la vida a los vecinos de la zona, pues tras las dos explosiones, la Policía ha restringido toda circulación vehicular y peatonal a dos cuadras a la redonda. “No podemos entrar a estos lugares precintados sin mostrar nuestro carné de identidad y luego somos escoltados por un uniformado hasta la puerta de nuestras casas”, dijo Fabio Quiroga, una estudiante que vive en una de las calles precintadas, cerca de la avenida 6 de Agosto.



Los vecinos aseguran no haber tenido ayuda de ninguna entidad estatal por las pérdidas materiales que han sufrido por la onda expansiva de las explosiones.



Un morador señaló que ha cotizado todos los vidrios rotos y que el gasto asciende a cerca de Bs 2.000.

Declaran 7 días de duelo; comparsas anuncian que proseguirán festejos

El presidente del Concejo, Henry Rojas, informó que ante las explosiones suscitadas se declaró un duelo de siete días en el municipio, lo que no comprende suspensión de actividades laborales y educativas, pero sí de actos vernaculares del Carnaval para precautelar la integridad de los ciudadanos.



Sin embargo, Froilán Fulguera, presidente de las comparsas, señaló que las entradas folclóricas de las zonas sur y este, previstas para el domingo, no se suspenderán. “Son las costumbres, hay que entender a los pasantes”, señaló, en referencia a quienes invierten dinero en la fiesta. En las redes sociales no tardaron las críticas que consideraban que no respetan el dolor de las víctimas ni las disposiciones de las autoridades.