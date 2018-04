Rodríguez Veltzé dice que debe investigarse a todos en caso Odebrecht

La investigación del caso Odebrecht en distintos periodos constitucionales debería abarcar a todos los estamentos y no solo a mandos medios o descartar a las principales autoridades, dijo el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a tiempo de señalar que está dispuesto a declarar en todas las instancias donde sea convocado.

"Creo que no se trata de personas ni mandos medios o de presidentes, se trata de actuaciones administrativas complejas en las cuales intervienen autoridades, instituciones no solo nacionales sino empresas extranjeras, creo que no puede haber un reduccionismo a decir: 'se investiga a unos y no a otros'. Creo que se hace bien en analizar actuaciones administrativas complejas, no creo que se pueda decir solo él sí, no a él", dijo en conferencia de prensa.

Conoce más:

Asimismo, dijo que está dispuesto a declarar ante las instancias que lo convoquen para esclarecer los pasos administrativos que se siguieron y que se siguió en tres periodos presidenciales. En la Asamblea hay dos comisiones, una del oficialismo y otra de la oposición y ambas investigan el mismo tema.

"Yo no distingo entre si es oficialismo u oposición, desde mi punto de vista, como exmandatario no tengo ninguna objeción para que se examine con los organismos competentes, pero no estoy en la disputa política ni lo voy a estar, ni me voy a prestar a salirme de esta premisa que es mi decisión para que se investigue lo que tenga que investigarse", refirió la exautoridad.

Lea también:

Caso Odebrecht, así ha sido denominado el escándalo de corrupción más grande de los últimos tiempos en la región y tiene que ver con la constructora del brasileño Marcelo Odebrecht, acusada de sobornar con millones de dólares a más de una docena de gobiernos para hacerse con contratos milonarios. En Bolivia el escándalo tiene reciente detonación.