Rodríguez Veltzé asegura que no será candidato en comicios de 2019

El exmandatario y actual agente de Bolivia ante la Corte Internacional de justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, desestimó una posible candidatura tanto para la presidencia o vicepresidencia del país en las elecciones generales de 2019. Aseguró que no tiene "ninguna intención" ni el interés para postularse.

El expresidente aseguró que "ni ahora ni en el futuro" está en sus planes llegar a Palacio Quemado. Reiteró que su decisión es firme. "No, yo no soy candidato, no estoy en ese proceso y no tengo ninguna intención de serlo. La respuesta es no, no es de mi interés ni ahora ni en el futuro", enfatizó en una entrevista con el diario Los Tiempos.

Remarcó que se siente privilegiado de ser un funcionario público y servir a Bolivia. "Destaco que tengo el privilegio de ser un servidor público, no por el cargo que ostento, sino (por) el privilegio de poder servir a mi país", agregó.

Rodríguez actualmente se desempeña como agente en el equipo marítimo y su trabajo no ha dejado dudas, por eso no han faltado las propuestas para ir como posible candidato en los comicios generales.

El 2017, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia lo sugirió como candidato a vicepresidente por el MAS y acompañante de fórmula de Evo Morales para las próximas elecciones de 2019. Sin embargo, el agente boliviano siempre mantuvo una postura discreta sobre ese tema.

Respecto a los alegatos orales que se desarrolló en marzo en La Haya, el diplomático reveló que espera con "optimismo, pero no triunfalista" el fallo del alto tribunal sobre la demanda marítima, luego de que en marzo Bolivia y Chile expusieran sus alegatos orales.

Señaló que una vez que se conozca la sentencia sobre ese caso, finalizará su trabajo como agente, empero aclaró que seguirá siendo parte del equipo jurídico en el caso Silala.