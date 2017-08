Ríos niega acusación y Patiño pide pruebas

El decano en ejercicio de la presidencia del Consejo de la Magistratura, Juan Orlando Ríos, y el consejero de la Magistratura Osvaldo Patiño, dos de los sindicados por presuntos actos de corrupción y extorsión, rechazaron las denuncias en que se los involucra.

“Eso es completamente falso, no sé de dónde sacan eso”, aseveró, Ríos quien anunció que hoy se trasladará a Santa Cruz para averiguar de dónde salieron las mismas. “Acabo de sorprenderme (con esa denuncia), estoy averiguando todo eso. Estoy viajando a Santa Cruz para ver esta situación”, dijo.

Ríos se enteró de la denuncia ayer en Tarija donde realizaba la rendición pública de cuentas del primer semestre.



Por su parte, Patiño sostuvo pidió al ministro de Justicia, que denunció este caso, demostrar quiénes son los que estarían involucrados en este caso.



“Él debe tener información, que lo demuestre quiénes son, no tengo nada ver. No sé absolutamente nada, nunca tuve esos casos, desconozco por completo, no sé de qué se trata”, señaló Patiño desde Tarija.



Agregó que no tiene nada que ver con designaciones irregulares porque ni siquiera a sus propios funcionarios los puso él, pues se mantienen los que estaban con los consejeros cesados.