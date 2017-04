Ricardo Arjona explicó el porqué se retiró de CNN en Español

Una conversación que comenzó en tono amigable entre Ricardo Arjona y Camilo Egaña en CNN en Español terminó abruptamente porque al compositor guatematelco le cayó mal que su interlocutor abra un debate sobre las críticas que recibe su trabajo.

El periodista cubano consultó al ídolo qué opinión le merecía los dichos del poeta colombiano Iván Gallo, que calificó al músico como un "mal poeta" y un "farsante".

Visiblemente molesto Arjona interrumpió la sesión y salió del set. En medio de una rueda de prensa que ofreció en Mexico se refirió al tema:

“Voy a tratar de ser corto, vamos a intentar entender a los mediocres y mala sangre como parte del virus de nuestros tiempos, de este siglo que nos llena de gente de esa calaña, yo ya volteé la página y ahora vamos a tratar de voltearla todos”.

Sobre los comentarios que hay de él en las redes sociales dijo que se trata de un reflejo de lo que cada persona vive al momento.

“A mí me gusta todo lo que es frío o caliente, tibio nada, para el medio hay mucha gente, a mí me gusta estar en uno u otro, me gusta abandonar algo o entrarle a morir, por lo que una cosa u otra (ser amado u odiado) vienen de un acontecimiento que es la pasión, incluso el odio, así que para mí no hay ningún lío”.