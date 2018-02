Las bravas aguas del río Palca no perdonaron al municipio que lleva su nombre. Enfurecido por las fuertes lluvias caídas en esta zona su corriente arrasó más de 60 viviendas, dejando al menos 150 familias afectadas. De acuerdo a testimonios recogidos por la agencia ANF, las aguas del afluente comenzaron a crecer el miércoles. Incluso, muchos lugareños huyeron a los cerros para resguardarse del peligro. Palca, es un pequeño municipio del departamento de La Paz en donde existen 20 provincias afectadas por el mal tiempo. En otras regiones del país, como Beni, las aguas pasaron factura al sector pecuario: unas 8.000 cabezas de ganado se perdieron por el mal tiempo, según reporte oficial de los ganaderos.



Los daños en Palca son severos. Incluso su alcalde, René Aruquipa, pidió ayuda ayer para paliar la desgracia de su pueblo.



“(El río) Arrasó todas las viviendas que están construidas sobre la orilla. Así también se ha perdido el puente principal de ingreso a la localidad, el puente de ingreso al hospital que ha colapsado”, dijo Aruquipa en contacto con Bolivisión.



Luego agregó: “como autoridad solicito ayuda. Hemos tomado contacto con todas las instituciones del Gobierno y sobre todo con el Viceministerio de Defensa Civil para que nos pueda prestar auxilio con maquinarias”.



La que más sufre es la gente que no sabe dónde resguardarse de la corriente de la riada.



“Todo el río se desbordó, no sabemos cómo luchar. Choquecota está aislada. No hay salida a la ciudad. El río creció unos 40 metros de ancho y no hay cómo explicar esta situación, nunca hemos vivido algo así. Palca necesita ayuda, por favor. Hemos perdido las chacras, todo. Tenemos miedo por nuestros hijos”, clamó Beymar Ajno Pacheco.



Las respuestas del Ejecutivo fueron el despliegue de asistencia humanitaria hasta esa comuna y otros municipios afectados.



“Están saliendo vehículos con asistencia humanitaria rumbo a Tipuani y Palca. A Tipuani estaría llegando al final del día y a Palca al medio día de hoy”, afirmó ayer el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, en contacto con la red Patria Nueva.



El presidente de la Asamblea Legislativa de La Paz, Édgar Apaza, informó que la sesión plenaria de la entidad tratará la declaratoria de alerta naranja por la emergencia que se vive en las 20 provincias del departamento.



El legislador dijo que existen Bs 8 millones con los que cuenta la Gobernación para atender la emergencia, pero no alcanza.



Asimismo, lamentó que la ayuda no sea afectiva por parte de la Gobernación a los municipios porque, según dijo, se deben cumplir requisitos y documentos que no son fáciles de tramitar.



Hasta el momento, varios municipios de las provincias Franz Tamayo y Loayza se encuentran en emergencia por el desborde de ríos, que ha provocado riadas e inundaciones afectando plantaciones y zonas habitadas.

En Beni hay mortandad

A escala nacional, el director general de Emergencias del Viceministerio de Defensa Civil, Jorge Infantes, informó que el número de familias afectadas por las lluvias subió a 14.812, mientras que las damnificadas son 250 y hay alerta en 116 municipios.



En el departamento de Beni, por este fenómeno, ya se perdieron 8.000 cabezas de ganado.



Abdón Nacif, presidente de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), señaló que las pérdidas son mínimas, con relación al hato de la zona que llega a las 2,8 millones de cabezas.



El ganadero descartó una posible escasez de carne producto de las bajas, que según él, no representan ni el 1% del hato que se cría en la región.



Las provincias más afectadas son Marbán, Cercado y Yacuma, donde el nivel de las aguas se fue incrementando, precisó.



Si bien la situación está controlada, Nacif dijo que podría empeorar debido a que las aguas de las principales cuencas siguen creciendo, pero a niveles moderados. Comparó que a diferencia de 2014, cuando se registraron lluvias similares, este año las pérdidas son mucho menores.

“Ese año perdimos casi el 80% de la producción”, precisó y agregó que se coordina ayuda con el Gobierno para socorrer las zonas más afectadas.



Pérdidas en Punata

En el municipio de Punata (departamento de Cochabamba) al menos 10.000 pollos, que estaban a punto de ser comercializados, murieron ahogados en una granja avícola de esa comuna.



José Torrico, responsable de la granja avícola Sitic, informó a la red Erbol que los pollos todavía se encuentran dentro del agua, lo cual también se constituye en un peligro para la salud.



“Están en estado de descomposición, necesitamos sacarlos pero las autoridades de nuestro municipio no dicen nada”, se lamentó el afectado.

En otras regiones del país como el municipio de Sucre se declaró alerta naranja por las intensas lluvias y riadas.



“Son tres semanas y más de lluvias intensas que provocaron daños en la ciudad y en las comunidades rurales. Se están evaluando los distritos más afectados, se está declarando alerta naranja”, informó el secretario general de la Alcaldía de Sucre, Enrique Leaño.



En cuanto a las previsiones para los próximos días el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología dijo que entre hoy y el domingo habrá fuertes lluvias y tormentas eléctricas en Tarija, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz.

Ministerio de Salud envía ayuda médica a afectados

1 Son cerca de 85 los médicos del Ministerio de Salud, que se han desplazados hasta las zonas afectadas por las lluvias, informó ayer esa cartera de Estado.



2. El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, detalló que se enviaron 3,2 toneladas de medicamentos, valorados en Bs 321.184, a Beni, Cochabamba, Potosí y Tarija, con el fin de atender las patologías causadas por los desastres naturales.



3. A la fecha se realizaron 5.400 atenciones a los damnificados por las lluvias e inundaciones que azotan al país.