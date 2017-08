Reymi se muestra sorprendido por 'idiotas' que creen un tuit falso

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, se dijo sorprendido por la cantidad de "idiotas" que creen un tuit que alguien escribió desde una cuenta falsa que le atribuyen. Existen especulaciones por la muerte de una voluntaria en el incendio en las serranías de Sama (Tarija) y el vuelo de un helicóptero.

"Que haya canallas pagados para mentir es normal, lo que me sorprende es la cantidad de idiotas que creen que esto es verdadero y le ponen like. Me olvidaba, yo apellido Ferreira, no 'Ferreiras'", expresó la autoridad en su cuenta personal en Facebook.

La cuenta falsa en Twitter, bajo el nombre Reymi Ferreiras L. y usuario @amarraguatos, que ya no existe, escribió un mensaje señalando: "Perdón por lo sucedido con el helicóptero que reavivó el fuego, le dije al piloto que baje un poquito pero no mucho... de todos modos pensé que iba a apagar más rápido con viento que con agua. #Lo_Siento_Tarija".

"Han hecho circular este supuesto tuit mío. Primero NO Tengo cuenta en Twitter. Segundo mi segundo apellido es Justiniano y no L como está ahí.Tercero jamás diría que se apague fuego con aire y finalmente no pondría @amarraguatos porque jamás e ido a la embajada americana a recibir órdenes y uso mocasines", explicó el ministro.

En la mañana Ferreira acusó a la oposición de buscar un "rédito político" con la tragedia que vivió Tarija, debido a la circulación de una grabación en el cual el paso de uno de los helicópteros que intentaban sofocar el fuego, aviva las llamas. Incluso se pretendió reflejar que en esa nave estaban Ferreira y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Informó que el "video malicioso" habría sido filmado en la zona de Guerrahuaico, mientras que la voluntaria fallecida fue rescatada en las inmediaciones de la comunidad de Lazareto.

