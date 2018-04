Revilla sostiene que suspendió a jefa de licitaciones por incongruencias

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo ayer que suspendió a la directora de Licitaciones y Contrataciones del municipio, Patricia Castillo, por incongruencias en sus descargos que realizó y no por la licitación de la compra de los buses PumaKatari; dijo además que esta suspensión también obedece a que está investigada por el Viceministerio de Transparencia.

“La decisión (de suspenderla) es porque ella está siendo objeto de investigación en el Viceministerio de Transparencia y nosotros no sabíamos”, manifestó Revilla y aclaró que es por un tema de “incongruencias en sus descargos” y no por la adquisición de los buses.

Las explicaciones y la suspensión de la funcionaria se conocen en medio de las denuncias de supuesto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari que prestan servicio de transporte público en La Paz. Precisamente ayer, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales, afín al Gobierno Jaime Vera, dijo que recibió información del Viceministerio de Transparencia y que presentó esa documentación a los fiscales.

El alcalde Revilla calificó esos anuncios como “un show” orquestado que busca perjudicarlo y adelantó que pese a los descargos que pueda presentar, seguirán “inventando” hechos irregulares de su gestión.

El concejal Fabián Siñani (Sol.Bo) dijo que la declaración de Vera en sentido de que recibió información desde el Viceministerio es una prueba clara de la componenda que hay en el Gobierno para perjudicar la gestión de Revilla.

Por su parte, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, afirmó que la documentación que presentó Vera es pública y que no existe ninguna restricción; asimismo, manifestó que él también posee otros documentos que serán remitidos a la fiscalía de La Paz para investigar otros hechos que considera “irregulares” en la compra de los buses.

Las modificaciones



Silva explicó que el municipio realizó contratos adicionales con la importadora de los buses por concepto de repuestos y cuestionó los mismos porque en su opinión, la primera flota de buses tenía garantía y mantenimiento vigentes y que pese a eso el municipio autorizó la firma de contrato de repuestos por un valor de tres millones de bolivianos.



El concejal Siñani alertó que la misma versión manejan tanto el dirigente vecinal como las autoridades de gobierno y su colega masista y por tanto no es posible creer que exista una investigación transparente en todo el proceso de licitación.



Los bienes y cartas



Pese a que el alcalde Revilla había anunciado que pediría la apertura de sus cuentas personales a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ayer la directora de la entidad, Teresa Morales, informó que hasta el momento no recibió ninguna solicitud en ese sentido.



La también exministra de Estado dijo que el alcalde es abogado y por tanto conoce que la apertura de sus cuentas de manera voluntaria debe ser activada con una carta que hasta el momento recibió en sus oficinas y recordó que de acuerdo al artículo 333 de la Constitución, existen casos en los que se puede investigar el movimiento económico de cualquier persona.



Según la declaración jurada de Revilla ante la Contraloría, posee un patrimonio de Bs 727 mil, datos que fueron declarados el lunes; ese portal también detalla que tiene Bs 1,1 millones como deuda y relató que poseía un departamento y un auto y que luego esos bienes fueron ampliados a una casa en la zona sur de La Paz y un vehículo modelo 2014, los cuales obtuvo a través de préstamos bancarios que debe pagarlos en los próximos 15 años.



La autoridad reiteró su disposición a que investiguen todas sus cuentas y dijo que nuevamente el Gobierno no podrá probar sus acusaciones porque no tiene nada que ocultar.

Caso Pumakatari

La empresa

Fabro Motors es la empresa que vendió los buses Puma Katari al municipio de La Paz.



Dos veces

La primera licitación fue en 2012 y la segunda en 2014; son 131 buses comprados en los dos procesos.



La coima

Los detractores de Revilla afirman que hubo una coima de Bs cinco millones en 2014.