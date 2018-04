Revilla pide que respeten derechos de Leyes y se considera un perseguido

El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, pidió que se respeten los derechos de su par de Cochabamba, José María Leyes, que cumple detención domiciliaria en medio de una denuncia por corrupción en la compra de mochilas escolares.

"Esperemos que se sigan los procedimientos, que se respeten sus derechos (del alcalde), como corresponde, y que la Alcaldía de Cochabamba mantenga su institucionalidad", sostuvo en conferencia de prensa el también opositor al Gobierno del MAS.

Conoce más:

La autoridad observó con "preocupación" el accionar de la justicia, recordando que "hay casos como contra el alcalde de Achacachi, donde hay tantas denuncias, dificultades y hasta el día de hoy la justicia no ha tomado acciones".

"En mi caso estoy siendo perseguido políticamente desde el día siguiente que he asumido la Alcaldía y le he ganado la elección al MAS, antes no tenía una denuncia de nada, siendo funcionario público por varios años", explicó el titular, a quien trataron de involucrar en recibir supuestamente dineros por la adquisición de los buses PumaKatari.

Lea también:

Ratificó que interpondrá una demanda penal, por calumnia y difamación, contra el concejal del MAS Jorge Silva, y reveló que hasta el momento afronta más de 40 denuncias en su contra. "Ninguna ha sido probada. Voy a ir a declarar las veces que sea necesario porque no tengo absolutamente nada que esconder", resaltó.