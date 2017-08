El Consejo Nacional de Autonomías, que se reunió ayer en el Palacio de Gobierno sin la presencia del presidente y sin el vicepresidente, pospuso para el 15 de noviembre el plazo para concluir el debate sobre la mejora de la asignación efectiva del gasto e inversión para un nuevo pacto fiscal. Esta decisión desató críticas de los dos gobernadores opositores presentes, que consideran que por esa medida la nueva distribución de recursos no podrá ser aplicada en 2018, dado que los presupuestos públicos de la siguiente gestión deben presentarse antes.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, admitió que el debate debía concluirse en agosto, y complementó: “Ampliamos por dos meses y medio el plazo para terminar la etapa quinta, que es la que originalmente debería haberse tratado en (el punto) cuatro”.

El encuentro comenzó a las 11:00 y se prolongó hasta las 15:00. Durante dos horas fue dirigida por el ministro de la Presidencia, René Martínez, quien tuvo que ir a otra reunión y le cedió la posta al viceministro Siles, quien explicó que se siguió el reglamento, que establece un orden de precedencia de autoridades que pueden encabezar el Consejo. El único gobernador que faltó a la cita fue el tarijeño, Adrián Oliva, quien atiende la emergencia desatada en su región tras el incendio en Sama.



Los aplausos de los gobernadores oficialistas sacramentaron el final de la reunión. Poco después salió solo y apurado el gobernador de La Paz, Félix Patzi.

“La meta fundamental era cerrar en agosto e iniciar con nuevo presupuesto el 2018, esa era la esperanza, la expectativa, como lo mencionamos desde que hicimos la huelga de hambre. Es lamentable porque el próximo año seguiremos con el mismo presupuesto que no alcanza para nada”, criticó Patzi.



Pero estableció que al menos se logró que la conclusión no pase de este año, “porque el año próximo ya será electoral y no discutirán un tema tan importante las regiones, sino los candidatos”.



Antes del encuentro, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, señaló que “en la primera reunión del Consejo hubo un compromiso del presidente y vicepresidente, y yo diría de todos los que formamos parte del Consejo Nacional de Autonomía: que este gran acuerdo debía finalizarse en agosto, fecha propicia para sellar este gran acuerdo nacional”.



Costas planteó que si este 2017 no se pueden asignar los nuevos recursos para el POA del próximo año, entonces debe hacérselo el primer trimestre de 2018, “caso contrario será poco probable que se concrete el 2019 y terminaremos nuestras gestiones sin este objetivo nacional”.

Pese a su oposición, al final del encuentro, Costas apareció junto con los oficialistas, una actitud diferente a la que tuvo su colega Patzi.