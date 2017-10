Dos mujeres bolivianas fueron rescatadas por agentes de la Policía y la Fiscalía de Ilave, capital de la provincia El Collao en el departamento de Puno (Perú), de una pareja que las obligaba a consumir bebidas alcohólicas en un bar y a prostituirse.

Las muchachas tienen 19 y 21 años de edad y estaban sometidas por sus captores, quienes las obligaban consumir cervezas en un local nocturno, donde también mantenían relaciones sexuales con ocasionales clientes de ese negocio.

La operación de búsqueda y rescate de las connacionales, fue ejecutada hace algunos días, con el ingreso de miembros policiales y de la Fiscalía a un inmueble donde se rescataron a Belinda C. M. y a Benigna H. T.

Los presuntos proxenetas fueron identificados como Sebastiana Gonzales (36) y Wilber Escobar (43), quienes amenazaban a las féminas con denunciarlas a las autoridades de estar ilegales en Perú, además de no pagarles por su trabajo en el local nocturno.

Las víctimas dijeron a los policías que indagan el caso, que prácticamente estaban secuestradas, porque no les permitían salir a la calle y no tenían días de descanso.



La Policía y Fiscalía Especializada de Trata de Personas de Ilave continúan con las investigaciones del hecho y se está evaluando la posibilidad de denunciar a los dos detenidos por el delito de trata de personas y proxenetismo por haber mantenido retenidas a las dos jóvenes.



En el país el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (Felcc), Johnny Aguilera, indicó que su unidad ya tomó conocimiento del caso y adelantó que se está trabajando en la agilización de los trámites necesarios para hacer que las víctimas de estos tratantes en Perú puedan ser enviadas hasta el país.



“Estamos realizando las gestiones con la Policía de Perú para repatriar a nuestras dos compatriotas”, señaló Aguilera, que aún no tiene certeza sobre su lugar de nacimiento, ni tampoco si habían sido denunciadas como desaparecidas por sus familiares.



El director de la Fundación Munasim Kullakita de La Paz, Ariel Ramírez, dijo no conocer este caso reportado en Perú; sin embargo, señaló que en lo que va del año ya se habrían repatriado ocho muchachas víctimas de explotación sexual y laboral de cuatro países vecinos.



Piden más controles



La representante de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas (Asofavittp), Maria Rita Hurtado, cuestionó al Estado por la falta de controles en la frontera y la poca sensibilización del Ministerio Público ante las denuncias sentadas por los familiares de las víctimas.

“No hay difusión en este tema y existen casos paralizados, como el mío, que hasta ahora el Ministerio Público no puede tipificar el delito”, criticó.

Hurtado informó que solo en la región cruceña se tiene el reporte de 14 personas desaparecidas con la denuncia sentada.