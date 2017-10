Rescatan a dos bolivianas que eran prostituidas en Perú

Dos mujeres bolivianas fueron rescatadas por la Policía y Fiscalía en Perú, luego que fueran obligadas a tomar cerveza y mantener relaciones sexuales con eventuales clientes en un local nocturno de la ciudad de Ilave en Puno, según el reporte de 'La República'.

El operativo se realizó hace unos días en un inmueble y rescataron a las extranjeras de nombre Belinda C. M. (19) y Venigna H. T. (21).

Los presuntos proxenetas identificados como Sebastiana Gonzales (36) y Wilber Escobar (43) amenazaban a las víctimas con denunciarlas como ilegales y además de no pagarles por su trabajo. Las agraviadas dijeron a la Policía que prácticamente estaban secuestradas, pues no salían a la calle y no tenían días de descanso.

La Policía y Fiscalía Especializada de Trata de Personas realizan las investigaciones del caso. Las autoridades evalúan denunciar por presunto delito de trata de personas y proxenetismo a esta pareja que mantenían retenidas a las féminas bolivianas.

