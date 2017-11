Reos de Mocoví en emergencia por falta de pago de prediarios

El presidente de los internos del penal de Mocoví, Jorge Enrique Campos, informó el viernes que se declararon en emergencia porque la Gobernación del Beni no les cancela el prediario hace tres meses.

"No nos pagan hace tres meses el prediario, el proveedor no está con la capacidad de seguir sustentando la alimentación para todos los internos", explicó.

Informó que no asisten a la lista matinal y no permiten el ingreso de más internos, porque no hay alimentos. Dijo que la siguiente medida será una huelga de hambre indefinida para sensibilizar a las autoridades.

En ese penal, están recluidos 457 personas y existe una sobrepoblación porque la infraestructura fue diseñada para albergar 150.