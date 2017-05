Reiteran inciativa de cadena perpetua; MAS no la conoce

Se trata de una reforma de fondo a la Constitución y al Código Penal. El vicepresidente Álvaro García Linera insistió en que el Gobierno llevará a cabo un referéndum para establecer la pena de cadena perpetua para endurecer el castigo a quien viole y mate niños. El presidente Evo Morales ya había hecho el anunció en enero, pero ayer, durante una entrega de viviendas sociales en Viacha (La Paz), García Linera aseguró que se está redactando una ley con el presidente.



“Estamos haciendo una nueva ley con el presidente Evo Morales. Al violador de niños y niñas con muerte: pena perpetua, y se va a quedar cien años en la cárcel. No va a salir nunca (de la cárcel), nadie lo va a sacar. Vamos a cambiar la ley, vamos a hacer referéndum”, explicó.



Pero algunos parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) informaron de que al interior de su bancada no se ha discutido ningún proyecto de este tipo y que, formalmente, no ingresó ninguna iniciativa a la Asamblea. El 3 de enero, Morales planteó: “Veremos en su momento cómo llamar a un referéndum sobre la cadena perpetua para quienes violan a niños y niñas. Eso es algo imperdonable”. La idea surgió en la Cumbre de Justicia, en junio de 2016.

En el Congreso

El senador por Potosí René Joaquino afirmó que en ninguna reunión de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), o en otro tipo de espacio, se analizó o mencionó alguna propuesta para llevar adelante la consulta ciudadana. A su criterio, quizá se trate de una propuesta personal del vicepresidente.

“No existe ninguna propuesta, tal vez son iniciativas personales, pero yo no creo que sea nada oficial (...) No podemos modificar la pena máxima, está en la Constitución, para hacer eso habría que hacer un referendo, pero no creo que suceda porque hay mucha susceptibilidad de la ciudadanía para tocar la constitución. Más de 30 años ahora es imposible”, aseveró.



“Leyendo los artículos 118 y 411, ameritaría una Asamblea Constituyente”, opinó la senadora del MAS Adriana Salvatierra, pues el tema atañe a garantías constitucionales. Salvatierra aclaró que ningún proyecto de ese tipo ingresó al Congreso.



Como diputada de oposición, Fernanda San Martín explicó que la única vía para dar lugar a la cadena perpetua es la modificación de la Constitución, y consideró equivocado aplicar más sanciones sin acompañarlas con prevención o políticas integrales para evitar delitos de estas características.

“Existe susceptibilidad, la población la tiene cada vez que se habla de modificar la Constitución, el MAS lo dijo, no está de acuerdo con los resultados del referéndum. Si quisieran usar esto para acompañarlo de la repostulación, tendría que haber una pregunta específica sobre el tema y no creo que se animen”, aseveró la legisladora paceña.