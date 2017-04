Rechazan la apelación de Suárez; lo espera otro juicio

El Tribunal de Apelaciones de Beni rechazó ayer el recurso que presentó la defensa del exgobernador Ernesto Suárez, que está detenido desde hace 18 días en la cárcel de Mocoví, en Trinidad, acusado del supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.



Además de ese traspié en el juzgado, la exautoridad enfrentará desde mañana el juicio oral en el Tribunal Primero de Sentencia por el caso de la carretera San Ramón-San Joaquín, que, según la Gobernación beniana, fue pagada pero no concluida.

A la audiencia de apelación que resolvieron los vocales de la Sala Civil, Jerónimo García Manu y Juan Carlos Candia Saavedra, el exgobernador de Beni y vicepresidente del Movimiento Demócrata Social llegó vestido de jean y polera verde, enmanillado y escoltado por efectivos policiales.

Minutos antes de la audiencia, Suárez dijo no tener esperanza de que los vocales revoquen la resolución que aprobó el 16 de marzo el juez José Carvalho, en la que autorizó su encarcelamiento en Mocoví.

“No tengo la menor duda de que aquí no va a primar el asunto legal, aquí va a prevalecer la presión política sobre los vocales y, lógicamente, quieren tenerme en la cárcel; estoy preparado”, afirmó Suárez, denunciando que existe información extraoficial de que en los próximos días será trasladado a otro penal.



En la audiencia de ayer estuvo presente el líder de los demócratas y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, junto a parlamentarios nacionales y asambleístas regionales.

En las afueras del Tribunal se apostaron dos grupos que portaban carteles. Los demócratas que respaldan al ex gobernador de Beni, y los simpatizantes del MAS; también se denunció que a la audiencia acudieron funcionarios de la Gobernación de Beni. No se produjeron incidentes como los ocurridos la semana pasada, pues la Policía custodió el lugar.

La defensa

Una vez conocido el fallo de la Sala Civil, el abogado Fernando Galindo, defensor de Suárez, adelantó que hará uso de todos los mecanismos legales en procura de lograr medidas sustitutivas a favor del exgobernador.

El jurista anunció que presentará una acción de libertad ante un Tribunal de Sentencia y el viernes dejará otro recurso de cesación de detención a favor de Suárez