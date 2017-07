Los hechos narrados en su contexto arrojan una conclusión: judicializar (y/o politizar) los incidentes de frontera que la diplomacia entre estados modernos podría resolver es un error. A ese remate llegaron Saúl Paniagua, catedrático de Derecho Internacional de la universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), y Hugo Siles, viceministro de Autonomías y experto en política exterior, ayer, durante el Foro de EL DEBER, a propósito de la reactivación del Comité de Fronteras de Bolivia y Chile, tras dos sonados incidentes fronterizos en los últimos cinco meses.



“En el siglo XXI, la judicialización de incidentes de frontera es un error que se ha ido superando, pues existen protocolos diplomáticos en el mundo para resolverlos. La reactivación del Comité de Fronteras de Bolivia y Chile lo demuestra y creo que marcará el camino de cooperación entre estados modernos”, razona Paniagua. Para él es suficiente hacer un recuento de hechos para entender lo que pasó.



La relación entre altas autoridades políticas de ambos países se tensionó desde que Bolivia, en abril de 2013, interpuso una demanda contra Chile ante La Haya por una salida soberana al Pacífico. A partir de entonces, todos los temas entre los países parecieron mezclarse con el litigio y Palacio Quemado y La Moneda se cerraron las puertas. A Piñera le tocó lidiar con la detención y expulsión de Chile de 14 militares en 2011, que el presidente Evo Morales condecoró. Luego tuvo un caso de otros tres militares bolivianos, con similar desenlace en marzo de 2013.



Volvió Michelle Bachelet en 2014, pero la cosa no mejoró, Morales y sus ministros y el canciller Heraldo Muñoz intercambiaron calificativos por la causa marítima. Pese a la pelea política, Bolivia devolvió sin perjuicios a carabineros que habían cruzado la frontera ilegalmente, dos en junio de 2016.



“Entonces, vinieron algunas señales inamistosas del Gobierno chileno”, sostiene Siles. El 19 de marzo, siete funcionarios acreditados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y dos militares bolivianos que los acompañaban en un operativo contra el contrabando volvieron a cruzar la frontera, dicen ellos, sin percatarse, y fueron reducidos, procesados durante 101 días y expulsados como delincuentes. En el ínterin, La Moneda le negó la visa diplomática a cinco autoridades de Estado bolivianas.



Dos semanas después de la expulsión de los nueve bolivianos, dos carabineros de Chile volvieron a cruzar la frontera, ellos dicen, sin notarlo, mientras perseguían a un vehículo que, sospechaban, podía ser robado. Una vez más, el Gobierno de Morales devolvió a su país a los oficiales, sin juicio ni perjuicios y en menos de 72 horas. Pero esta vez aprovechó la ocasión para moderar el tono, para hacer política, para proponer diálogo sobre las fronteras. Chile aceptó y dio el siguiente paso. Y así se retomó la agenda del comité.



Para Siles, la reactivación de este mecanismo técnico para facilitar el tránsito y la coordinación es una consecuencia lógica de las señales dadas por Morales.



Independientemente de quién tenga el mérito de la reactivación, para Paniagua lo importante es su puesta en marcha. El profesor universitario recordó que la de ayer fue la decimotercera reunión de trabajo del comité desde que se creó hace 20 años y que es relevante porque no se daba desde diciembre de 2011, casi seis años atrás.

Fronteras y economía



Para Paniagua hay cifras que dejan clara la relevancia de trabajar la cuestión de las fronteras, más allá del litigio en La Haya. Se trata de una región donde ambos países comparten 942 kilómetros de fronteras y cuenta con al menos 111 pasos.



Pero además el comercio a través de hitos como Tambo Quemado y Pisiga mueven gran parte de las exportaciones bolivianas. En 1962, Bolivia importaba de Chile $us 4,31 millones y exportaba solamente $us 169.000. Para 2017, la cosa cambió a favor del país: se exporta por el valor de $us 1.095 millones y se importa $us 3.605 millones, de acuerdo con los datos del profesor Paniagua.



Según datos del sector empresarial de Bolivia, cada día se mueven alrededor de 11 millones de dólares por Chile. De modo que, “no es responsable que por diferencias políticas se vea afectado lo demás”. Por eso Paniagua sugirió incorporar a actores privados al diálogo.



De una corriente de pensamiento distinta, Siles estuvo de acuerdo en eso, pero además agregó que se necesita trabajar en densificar poblaciones fronterizas y demarcar límites, quitar las minas antipersonas colocadas por Chile y agilizar los trámites para el paso de las personas. Para él, este encuentro puede abrir un camino de diálogo.



En esa opinión no coinciden en Chile. Muñoz señaló que no hay una agenda de diálogo a futuro. Y ayer, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado, Hernán Larraín, planteó que “Morales se equivoca al pensar que este es el inicio de una etapa distinta”. Pese a las diferencias, lo cierto es que ya hay un avance en el plano técnico.