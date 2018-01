Las cartas van de un lado a otro. El acuerdo entre el sector de salud y el Gobierno se dilata, a pesar de que hay satisfacción de la parte demandante en su petición principal: la derogación del artículo 205 del código penal; sin embargo, los médicos ahora observan que el Ejecutivo no haya incluido en el documento un punto referido a descuentos y despidos y buscan una reunión con el ministro Carlos Romero, quien negó más encuentros. Así, las medidas no se levantan.

Evo Morales dio la pauta para llegar a buen puerto. Lo hizo bajo presión y con la excusa de cuidar la salud pública. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, representa al mandatario en este conflicto. Ayer, evitó reuniones y mandó a los médicos —a las 14:30— el acuerdo de seis puntos, incluyendo la derogatoria de los artículos 137 y 205 del nuevo Código de Sistema Penal. El documento llegó a la sede de los galenos media hora después y de inmediato lo revisaron.

En ese lapso, la comisión de la Asamblea Legislativa que trabaja en el receso legislativo aprobó un proyecto de ley que deroga los polémicos artículos. El lunes, la Cámara Baja tratará la iniciativa, que solo fue avalada por legisladores oficialistas.

Los médicos ya habían evaluado la carta de Romero. Había satisfacción por la derogación del artículo 205, pero el acuerdo final se condicionó tras pedir al Gobierno la inclusión del cese de “persecución” a estudiantes y médicos, la suspensión de procesos, despidos y sanciones a las farmacias que cerraron sus puertas en apoyo al paro médico y la eliminación de la instrucción de despidos y descuentos a galenos y a administrativos que no trabajaron en estos 44 días de paro.

La posición de los médicos

“Observamos con extrañeza que el acuerdo que envió el ministro Carlos Romero no cuenta con el punto sexto del acta del preacuerdo del 31 de diciembre y del 1 de enero, en el que se destaca el cese a la persecución a estudiantes, dirigentes y miembros de base de nuestro sector, así como la suspensión de procesos, sanciones, despidos y clausuras de farmacias”, detalló el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz.



Romero ya había abordado este punto más temprano. Admitió que este asunto está inmerso en el preacuerdo, pero su tratamiento deberá ser posterior a la firma del acuerdo, opinó.



“Ese es un tema que no me corresponde, yo debo responder a los temas inmersos al preacuerdo, ese es un tema que deberá tener otro tratamiento. En el preacuerdo dice que se excluye y que deberá tener otro tipo de tratamiento”, detalló Romero.

Eso no fue del agrado de Cruz, quien pidió al ministro una reunión para abordar solamente este punto y firmar el acuerdo. “Esperamos una respuesta para encontrarnos y determinar, no podemos resolver estos problemas con cartas”, remarcó.

Luego, el dirigente médico recalcó que es el único tema que por ahora impide el levantamiento de medidas, ya que están conformes con el pedido de derogación de dos artículos y los avances que hubo en la Asamblea Legislativa.

“El tema ahora está en la cancha del Gobierno. Nosotros acordamos este tema en el preacuerdo y ahora no sé por qué se lo excluyó, es lo único que nos impide a firmar el acuerdo”, manifestó Cruz.



División en el transporte



Mientras la situación con los médicos está a punto de ser resuelta, otros sectores se suman a la protesta por el Código de Sistema Penal. Ayer, los transportistas mostraron división. Un grupo terminó el diálogo con autoridades legislativas y del Ejecutivo, mientras que otro abandonó el diálogo y anunció bloqueos de vías desde el lunes.



El secretario general de la Confederación Nacional del Transporte Libre de Bolivia, Rudy Domínguez, descartó medidas de presión ante el anuncio de derogar el artículo 137 del código; sin embargo, acusó a “pequeños grupos” de intentar movilizar sus bases en contra del Gobierno.



El Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional (Ceatpenal) y la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional se desmarcaron y anunciaron bloqueos a partir del lunes. Estos sectores piden la abrogación de todo el código, similar petición que ayer adoptó la oposición.



El senador Óscar Ortiz presentó un proyecto de ley en el que plantea la abrogación del Código de Sistema Penal y sugiere la elaboración de un nuevo texto con la participación de varios sectores.

Hoy, los médicos esperan la respuesta de Romero. Mientras, el paro continúa a pesar de llegar al principal acuerdo.