Ramos habla de 'misoginia' tras su renuncia a la Cancillería

"Soy militante de este proceso revolucionario, soy antipatriarcal y rechazo la misoginia en todos sus ámbitos", escribió en su cuenta en Facebook la exviceministra de Relaciones Exteriores, María Luisa Ramos Urzagaste, quien fue alejada de su cargo en medio de denuncias.

Puedes leer: Canciller dice que su viceministra renunció para enfrentar procesos

Ayer el canciller, Fernando Huanacuni, se limitó a señalar que existen algunos proceso pendientes con la exautoridad y que esos temas deben ser resueltos. Duró en el cargo menos de dos meses.

"Lo que me parece inadmisible es que algunas personas usen las calumnias para desprestigiarme, cuando no se me puede combatir ni política, menos éticamente", agrega el escrito de Ramos.

Publicación en su cuenta en Facebook:

Publicación de la exvicecanciller.

En su escrito sostiene además que "...me enseñaron a no callar, a decir la verdad por cruda que sea y con eso no hago 'cálculos políticos' y no busco réditos personales", ratificando que los motivos de su dimisión son "exclusivamente asunto interno de la Cancillería y del Gobierno".

Hasta ahora Huanacuni no pudo mantener un equipo estable. La anterior vicecanciller, Guadalupe Palomeque, se alejó por motivos personales. En septiembre dimitió la directora de Relaciones Bilaterales de Bolivia, Dayana Ríos.

Junto a Ramos también dimitió el director jurídico, Fernando Zeballos, aunque su alejamiento se debió a "temas personales".