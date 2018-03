Rada muestra cifras de cultivos de coca para responder a Pastrana

A través del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, el Gobierno rechazó “vehementemente” las declaraciones del expresidente de Colombia Andrés Pastrana”, quien acusó al presidente Evo Morales de “surtir de coca” a los cárteles del narcotráfico que operan en su país.

En una entrevista con EL DEBER, Pastrana manifestó que “quien surtió de coca a Colombia y quien en buena parte trajo la violencia a nuestro país a través de los cárteles de la droga ha sido, precisamente, la coca que llegaba de Bolivia; por lo tanto, Evo Morales alimentó los cárteles de Colombia, especialmente el cártel de Medellín, cuyo líder, Pablo Escobar, fue mi secuestrador. Eso es lo que digo: presidente Morales, no se equivoque, yo tengo la autoridad moral para hablar en la lucha contra el narcotráfico, he sido víctima del narcotráfico, he luchado contra ese flagelo toda mi vida, incluso fui secuestrado por Pablo Escobar”.

El ministro, en una conferencia de prensa que ofreció ayer en el Palacio de Gobierno, respondió que Pastrana “no tiene autoridad moral para hablar de este tema, por los resultados que en su Gobierno se dieron. Que vaya a hablar de otros temas, que se dedique a hacer otras cosas, pero que no venga a hablar de Bolivia, y mucho menos de la reducción de hectáreas de coca”, porque en Bolivia, sin violencia, sin químicos, sin venenos para la tierra, “hemos logrado muchos mejores resultados”, aseveró.

La autoridad boliviana con relación a la acusación del ex presidente colombiano que afirmó que Bolivia fomenta la violencia y el narcotráfico en su país, comentó que “a partir de esas declaraciones desafortunadas que buscan un objetivo político, porque él tiene una ideología abiertamente contra el proceso de cambio boliviano, y por supuesto a su Gobierno, es que mira la realidad a través de su propia ideología, y al hacerlo se engaña, se engaña absolutamente”, añadió.

Mostró cifras, basado en los informes anuales que presenta Naciones Unidas, en las que se ve que efectivamente la diferencia en las hectáreas de coca producidas en Bolivia está lejos, por debajo, de las producidas en Colombia, y con esa información volvió al ataque.

“Uno se pregunta, el señor Pastrana ¿qué realidad está viendo? ¿Cuáles son sus datos? ¿Quién le informa para que haga semejantes declaraciones que dan a entender que en Bolivia se estaría produciendo la coca que es utilizada en Colombia? Eso no tiene nada que ver con la realidad”.

El ministro comparó cifras de los cultivos

1.- En 2016, en Bolivia se estimó una superficie de 23.100 hectáreas de coca, un incremento del 14% respecto a 2015, cuando se cuantificaron 20.200 hectáreas.



2.- En Colombia, en elmismo periodo, la cifra de cultivos de coca sufrió un importante aumento al pasar de 96.000 hectáreas a 146.000 hectáreas, un 52% de incremento.