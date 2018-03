Quiroga y Costas irán a La Haya y dicen que no lo hacen por Morales

El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, confirmaron ayer que asistirán a La Haya para acompañar los alegatos orales, invitados por el presidente, pero advirtieron que lo hacen porque el mar es una política de Estado y no por Evo Morales.

La tensión entre el mandatario y los líderes opositores no disminuyó. Durante una conferencia pidió que no lo responsabilicen por la decisión del expresidente Jaime Paz , quien desistió del viaje a La Haya la semana pasada.

“Si alguien no quiere acompañarnos en la comitiva a La Haya, es su problema, pero no me echen la culpa a mí que por mis tuits”, manifestó el jefe de Estado en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Y atacó: “La derecha está dividida”, manifestó Morales y explicó que se invitó a 15 personas porque ese es el cupo.

Jorge Quiroga ofreció la tarde de ayer una conferencia de prensa en la que declaró: “Confirmo que voy a ir a La Haya en el marco de lo que es una política de Estado, entendiendo lo que está en juego con Chile y la relación entre el 21 de febrero y la cuestión del mar, entendiendo la importancia que tiene para el país lo que hagamos como nación después del fallo, sobre todo porque tenemos un gobierno tremendamente aislado”.

Sentenció que el 2020 “Evo Morales no estará, el MAS se termina, el mar queda y de eso debemos tener conciencia todos los bolivianos”.

Los alegatos jurídicos son jornadas “muy serias” a criterio del expresidente, y resaltó que “Chile siempre explota las fisuras y no hay que permitirle a ese país que explote cualquier tipo de división, es un momento crítico.

Por su parte, el gobernador Costas escribió en su cuenta de Twitter: “El mar es un tema de Estado. No es la política de un gobierno ni la ideología de un partido, el mar es la vocación histórica de nuestro pueblo. Iré a La Haya porque creo firmemente en el mar como política de Estado y sobre las políticas de Estado no se hacen tácticas”.