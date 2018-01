Protestas apuntan al 22 de enero y se alista marcha a favor de Evo

El lunes, cuando el presidente Evo Morales cumpla 12 años en el poder y encabece los actos del feriado del Estado Plurinacional, se verá por primera vez interpelado por protestas ciudadanas en diferentes lugares del país durante los festejos, situación distinta a otras épocas cuando la agenda la dominaba la expectativa por el discurso presidencial, los anuncios grandes, las cifras sobre logros económicos y los mensajes políticos de fuerza.

Todo a raíz del malestar social y una asonada de manifestaciones, con paros, bloqueos y manifestaciones sostenidos de todo corte, y en todo el país, por la abrogación del Código del Sistema Penal y en defensa del mandato de las urnas durante el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21-F).

La Coordinadora Interinstitucional por la Vida y Libertades Democráticas, colectivo ciudadano que se reunió en Cochabamba el jueves, resolvió realizar una marcha nacional de protesta el 22 de enero y acatar el paro nacional indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), al día siguiente, según citó la agencia ANF.

Pero además, en medio de protestas como el ‘tractorazo’ y la protesta de expromociones que han anunciado los cívicos de Montero (Santa Cruz), en La Paz, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) declaró el 22 de enero como un día de “tristeza, frustración y duelo”, porque las autoridades desconocen la Constitución Política del Estado, según dijo el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín.

En medio de todo, ayer un sector de los parlamentarios del MAS ha anunciado que desde las 3:00 de esa mañana, miles y miles de manifestantes de los movimientos sociales bajarán a la sede de Gobierno para arropar al presidente, cuidarlo y acompañarlo durante su mensaje a la nación, en un acto que, según el oficialismo, debería ser una fiesta.

Desde el 2010, el 22 de enero se instauró como feriado nacional por el Día de Fundación del Estado Plurinacional; ahora bien, pese a la suspensión de las actividades laborales decretada por el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y previsión Social, las organizaciones que conforman el Conade, a la cabeza de la COB, anunciaron que las movilizaciones continuarán.



De las manifestaciones



Desde Cochabamba, la Coordinadora Interinstitucional, una organización civil creada durante las protestas por el 21-F, se declaró en contra del Código del Sistema Penal y, aunque no coordinan con los comités cívicos de los distintos departamentos del país, también le dieron un ultimátum al Gobierno hasta el lunes para abrogar dicha norma, “que atenta contra la libertades democráticas y pretende criminalizar las acciones y actividades de los ciudadanos bolivianos”.



Por su parte, Samuel Doria Medina, jefe del partido Unidad Nacional (UN), ha dicho que la oposición debe apuntar a exigir que el presidente Morales anuncie en su discurso del 22 la abrogación total del código para redactar uno nuevo en consenso con todos y dar un paso al costado, dejar la repostulación en 2019, acabar su mandato en 2020 e irse a su casa. En realidad, Doria Medina cree que eso sería lo correcto pero que es improbable que pase, así que su planteamiento, en realidad, es acompañar a los colectivos “en la lucha por la democracia” durante el feriado y los días venideros.



“El día que el MAS quiere hacer ver como la refundación de Bolivia, para nosotros será un día triste, de frustración. Me refiero al 22 de enero, donde, no solo Conade, sino el país va a dar muestras de tristeza, de frustración y de duelo”, sostuvo el rector de la UMSA.

Acotó que no existe nada que celebrar porque las autoridades gubernamentales “se han encaramado en el poder, un régimen si bien al inicio del Gobierno empezó con reivindicaciones valederas cuando se emborrachó con el poder dio paso a un régimen autoritario y de paso corrupto”.



Las respuestas del MAS



En el MAS, los parlamentarios dicen que los anuncios de movilizaciones opositoras para el feriado no le quitan el sueño. Por tres razones: primero, porque se trata de un día de fiesta, donde, según el oficialismo, la mayoría del pueblo sigue esperando el mensaje del presidente sobre su gestión hacia la Agenda 2025; segundo, porque esa jornada, los movimientos sociales lo acompañarán y darán su respaldo y tercero porque “no les tenemos miedo, ya nos veremos las caras en las urnas y en las calles”.

O al menos eso dice el diputado Édgar Montaño. Coincide en minimizar los anuncios el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que consideró ayer las protestas no le hacen mella a Evo Morales. Montaño aseguró que los movimientos sociales bajarán a la sede de Gobierno desde la madrugada para respaldar los festejos.



Adriana Salvatierra, senadora del MAS, sostiene que de ninguna manera su partido busca confrontación y que se buscará desactivar los conflictos mediante vías democráticas como el diálogo, como pidió el presidente.