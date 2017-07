“Propuse a Bolivia una agenda de 12 puntos y no hubo diálogo”

Heraldo Muñoz ha accedido a responder por escrito y en exclusiva al diario EL DEBER. Ha hecho dos revelaciones: propuso en 2015 al entonces canciller David Choquehuanca una agenda de diálogo bilateral de 12 puntos (excluyendo la demanda en La Haya) y que este año hizo gestiones para reactivar el Comité de Fronteras con Huanacuni a través de mensajes directos por WhatsApp y en una conversación que tuvieron en Ecuador durante la posesión del presidente, Lenín Moreno.

El Comité de Fronteras no solo trazó una hoja de ruta entre Chile y Bolivia para temas fronterizos, sino que demostró un buen clima entre diplomáticos. Tengo en mente el tenor de los comentarios de la directora Ximena Fuentes y su sonrisa estampada en las portadas de los diarios de Bolivia.



¿Cuál es su evaluación sobre el reencuentro del Comité de Fronteras en Santa Cruz, tras casi seis años de inactividad?

Mi evaluación es muy satisfactoria. Se retomó una instancia técnica que nunca debió haber dejado de funcionar, porque aborda temas que benefician a los ciudadanos de Chile y Bolivia. Chile deseaba que se realizara este Comité de Fronteras desde hace tiempo. De hecho, el año 2012 el Gobierno de Chile pidió dos veces que se reuniera el Comité, pero el Gobierno boliviano condicionó su participación a que se abordara el tema marítimo. En los años siguientes seguimos invitando al Comité y la respuesta de Bolivia siempre fue negativa. Ahora por fin Bolivia aceptó retomar esta instancia que, para nosotros, es muy importante para tratar temas prácticos de la relación fronteriza que redundan finalmente en beneficios concretos para las personas y para la economía de ambos países. Me reuní con la delegación chilena a su retorno de Santa Cruz y percibí un buen ánimo que queremos mantener en las reuniones técnicas agendadas.



El Comité de Fronteras es un mecanismo técnico de coordinación entre mandos medios de ambos estados. Ese es su alcance. Sin embargo, su reactivación después de tiempo no deja de ser una señal que causa expectativa de diálogo a niveles más altos. Para usted,



¿qué cree que se proyecta tras el reencuentro de Santa Cruz?

Es demasiado obvio que algunas declaraciones de personeros bolivianos tratan de vincular la reactivación del Comité de Fronteras con un pretendido trasfondo de negociación sobre un acceso soberano al mar. Esa vinculación no existe. El Gobierno de Bolivia decidió demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia. El tema marítimo fue judicializado por Bolivia y no corresponde que ahora trate de valerse de nuestra disposición a conversar sobre los temas prácticos de la relación fronteriza para crear, en la opinión pública boliviana, una falsa expectativa de que se puede hablar sobre mar en estas instancias. Los asuntos que están en La Haya seguirán en La Haya.



Hasta hace poco, los intercambios públicos de mensajes entre los gobiernos de Bolivia y Chile eran ásperos. Ahora vemos con hechos la voluntad de reabrir una instancia de diálogo bilateral, por lo menos en un tema específico: la cooperación mutua y el control de las fronteras. ¿Qué cambió? A su juicio, ¿qué hizo que la dureza del lenguaje entre dos naciones, en cosa de días, ceda su lugar a la diplomacia y al diálogo como temas principales?



Recordemos que Chile confirmó su asistencia a la reunión en Santa Cruz pese a que el presidente Evo Morales salió días antes del encuentro a insultar a la presidenta Bachelet, diciendo que está secuestrada por una oligarquía pinochetista. En todo caso, después del incidente de los dos carabineros, el presidente Morales habló de concordar algún protocolo sobre estos incidentes fronterizos, y nosotros aprovechamos la ventana de oportunidad para reiterar nuestra proposición de convocar a este Comité de Fronteras para tratar cuestiones prácticas de la relación fronteriza.



Veníamos invitando desde el 2012 a este comité y Bolivia se había negado. Pero le cuento algo más: hace dos años sostuve una reunión con el entonces canciller Choquehuanca y le propuse abordar una agenda de 12 puntos (dado que Bolivia había llevado el tema marítimo a La Haya) y no hubo disposición a ese diálogo. Bolivia quería demandarnos y, paralelamente, hablar de su aspiración marítima. La voluntad de diálogo ha sido permanente por parte de Chile. Y hoy es el Gobierno de Bolivia el que tiene la oportunidad de terminar con las descalificaciones y permitir un mejor clima.



El reciente ingreso a Bolivia de dos carabineros chilenos, según explicaron ellos, fue involuntario y se dio durante la persecución de un vehículo sospechoso y atravesaron la frontera sin autorización de las autoridades bolivianas. Un poco la respuesta dependía de lo que uno hubiera querido ver: se podía interpretar en Bolivia que hubo ‘un cruce ilegal con portación ilegal de armas’ (como pasó en Chile con nueve funcionarios bolivianos) o como un incidente donde unos funcionarios aseguran que hacían su trabajo y traspasaron los límites sin mala intención.



¿Qué cree usted que hizo que Bolivia tome la segunda interpretación y proceda a la devolución de los dos policías chilenos, sin proceso ni sanciones?

Creo que la evidente diferencia entre los dos casos: en uno la justicia comprobó la comisión de un serio delito y en el otro creo debe haber influido la existencia de un acuerdo entre Carabineros de Chile y la Policía nacional de Bolivia. Pero esta pregunta suya va dirigida más bien al Gobierno boliviano.



¿Quién y cómo se concertó está cita de Santa Cruz?

Fue Chile el que la planteó, tanto públicamente como en privado. Nos comunicamos por notas diplomáticas, complementadas por gestiones de nuestro cónsul general en La Paz y por WhatsApp directos míos con el canciller Fernando Huanacuni. Ya en la transmisión del mando del presidente Lenín Moreno, en Ecuador, le planteé al canciller Huanacuni la necesidad de conversar sobre materias fronterizas como la puesta en marcha del control integrado del Complejo Aduanero de Chungará.

El presidente Morales dijo que está dispuesto a ir a Santiago, si lo invitan. ¿Es descabellado pensar en recibir la visita en Bolivia del canciller Muñoz y de la presidenta Bachelet? ¿O se puede?



El asunto es el siguiente: Ya tenemos dos juicios en La Haya que nos ocuparán por un tiempo —y así lo reiteró el presidente Morales, revirtiendo su afirmación de que la demanda marítima podría paralizarse—, y acabamos de acordar entre las cancillerías una intensa agenda de reuniones en materia de cooperación fronteriza. Nuestro compromiso es avanzar en estas reuniones técnicas. Lo principal sería, y lo reitero, que el Gobierno boliviano terminara con las ofensas cada semana a las máximas autoridades de Chile, a su poder judicial, y al pueblo en general, siempre agregando, después del insulto, que el Gobierno del presidente Morales promueve el diálogo y una cultura de paz. Cualquier visita debe ser el resultado de un clima de respeto y, más importante aún, de contenidos sustantivos.



En la primera gestión de la presidenta Bachelet, ella y el presidente Morales, dos socialistas, avanzaron mucho con una agenda de 13 puntos trabajada con discreción y confianza. Luego vino la gestión de Piñera, el distanciamiento, las demandas en La Haya, el endurecimiento de los discursos. ¿Tendrán algún día ambos líderes, Bachelet y Morales, esa gran capacidad diplomática que mostraron antes para superar juntos las diferencias que ahora hay?

Hay falta de confianza, y cuando esta se pierde, toma tiempo recuperarla. Si no hay un cambio de la actitud confrontacional del Gobierno de Morales, el distanciamiento continuará.



El Estado chileno fue demandado por Perú en La Haya por límites marítimos (2008-2012), pero sus relaciones no se vieron tan deterioradas como las de Bolivia y Chile. ¿Qué debería pasar para que se restablezca el diálogo diplomático permanente, mientras las causas en La Haya siguen su curso ordinario?



Cuando llegamos al Gobierno con la presidenta Bachelet, sugerimos a Bolivia que detuviese la demanda marítima. No nos escucharon y creo que ello fue un error histórico. Después, como dije, propuse una agenda acotada a 12 puntos, pero La Paz nos dijo que quería demanda en La Haya y agenda bilateral con el tema marítimo. Entretanto, Bolivia ha tratado de hostilizar a Chile en los más diversos foros internacionales con nulo efecto. Los reclamos del Gobierno boliviano ya constituyen una rutina con cero impacto y, evidentemente, no ayudan al diálogo. Cabe recordar que ofrecimos restablecer relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones; pero, como se sabe, la respuesta boliviana ha sido rotundamente negativa. Pese a todo ello ha habido una integración silenciosa: Chile ha mantenido su cooperación en salud; se han incrementado las inversiones y negocios con Bolivia; hay centenares de estudiantes bolivianos en universidades chilenas, muchos con becas del Gobierno de Chile; está operando una nueva aerolínea boliviana con vuelos entre ambos países, etc. Hay una base de interdependencia, aunque —como dice la presidenta Bachelet— para bailar el tango se necesitan dos.



El papa Francisco, que intervino en el hasta hace poco impensable deshielo de relaciones entre EEUU y Cuba, visitará Iquique, Santiago y Temuco en seis meses. Uno pensaría —tal vez— que él bien podría ayudar al ‘milagro’ de la normalización de relaciones entre Chile y Bolivia.

¿Qué se necesita para conseguir que, tras décadas, ambas naciones normalicen sus relaciones diplomáticas plenamente?

Como le dije antes, nosotros ofrecimos restablecer relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones; pero la respuesta boliviana ha sido rotundamente negativa. Me parece que con eso respondo a su pregunta.



¿Qué pasará con las visas que se les exige a las autoridades bolivianas en Chile?

El requerimiento de visa oficial y diplomática se mantiene. Los bolivianos que no sean autoridades no la necesitan y llegan a Chile en miles, y son bienvenidos como todo inmigrante o turista.



Según la prensa de Chile, en junio, el expresidente y opositor a la presidenta Bachelet, Sebastián Piñera, le sacaba ventaja en intención de voto a su inmediato contendiente, Alejandro Guillier, siendo Piñera uno de los candidatos que más duro confronta con las autoridades bolivianas.



¿Qué tanto afecta la presión de la política interna en un año de dura disputa electoral por La Moneda?

No hay ningún efecto. La política exterior de Chile suscita respaldo transversal, y generalmente se ha tratado como una política de Estado. Bolivia no es un factor relevante en la contienda electoral.



En Chile usted es el ministro con el más alto índice de aprobación en el gabinete, según los reportes de la encuestadora Adimark. Antes de ser canciller, era ya conocido como un importante académico (autor de libros como La sombra del dictador) y subsecretario general del PNUD. Ahora, como canciller, con esos antecedentes,



¿cuál cree que es su rol respecto a las rencillas entre Santiago y La Paz?

Mi agenda de política exterior es muy amplia y Bolivia es solo una de las múltiples prioridades que me ocupan. Soy un admirador de la cultura y del pueblo de Bolivia, de la música andina y he tratado de mantener una actitud sobria y serena en la defensa de los intereses nacionales de mi país. Heredé una demanda contra Chile, y ante acusaciones de “robo de aguas” y la amenaza presidencial de una segunda demanda, me correspondió interponer una nuestra sobre el río Silala. Me habría gustado estar en otra etapa de la relación y contribuir a los mejores vínculos que nos merecemos; pero, somos nosotros y nuestras circunstancias. En todo caso, a Chile siempre se le encontrará bien dispuesto cuando se procure una relación constructiva basada en intereses mutuos.



¿Por qué cree que usted ha concentrado las críticas del Gobierno boliviano?

Habría que preguntárselo al Gobierno boliviano.



¿Valdrá la pena contagiar malestares políticos de gobiernos a los pueblos de Bolivia y Chile?

Por supuesto que no. Me interesa una integración para la gente. Pero me inquieta que la agresividad que ha mostrado el Gobierno boliviano ha generado una respuesta negativa en el pueblo chileno. Es cosa de ver las encuestas. Lo que más me preocupa es que las autoridades bolivianas parecen no tener una estrategia de largo plazo para la relación con Chile. A nosotros nos gustaría una integración decidida, económica, comercial, turística; tomar iniciativas junto a otros países de la región para proyectarnos con más fuerza. Por ejemplo, si todos los productores de litio nos uniéramos, podríamos pensar en grandes proyectos de beneficio para todos.



Pasando de la política a la mirada estratégica, ¿cómo ve a Bolivia hoy? ¿Cómo ve a Santa Cruz, ciudad a la que ya ha visitó antes?

Yo no entraré en una discusión de materias que les corresponden solo a los bolivianos. Sí puedo decir que Santa Cruz está muy bella; se nota el progreso. Por eso, fui yo quien sugerí que la reunión del Comité de Fronteras fuese en esa ciudad.



Fernando Huanacuni;

“El papa dirá en Chile la actitud que debe tener un gobernante”

F ernando Huanacuni cree que la visita a Chile del sumo pontífice puede ser clave en este entuerto porque podría garantizar un diálogo concreto y con sinceridad.



¿Cuál es su evaluación sobre el reencuentro del Comité de Fronteras, tras casi seis años de inactividad?

La evaluación de Bolivia, después de la décimo tercera versión del Comité de Fronteras, es muy positiva porque nos abre un escenario de diálogo y una etapa muy importante con Chile. No tenemos relaciones diplomáticas, pero sí consulares-administrativas, y eso es clave para nosotros porque desbloquea otros mecanismos. Con Chile está pendiente una deuda histórica, no podremos entender la coyuntura de las relaciones bilaterales si no nos vamos a los antecedentes. Tenemos que remontarnos a la historia.



Es decir, al tema marítimo.

Necesariamente. Y no vamos a tener relaciones sin resolver este tema pendiente, porque Bolivia nació con acceso soberano al océano Pacífico, esa es la realidad. Históricamente, nosotros teníamos una cualidad marítima, y Chile nos invadió. La de 1879 no fue una guerra, porque esta se produce cuando hay un conflicto entre partes y ambas inician una disputa bélica. El concepto de guerra no se asimila a esta situación.¿Por qué?



Primero, porque Bolivia siempre tuvo una vocación de paz. Desde su nacimiento el país no ha estado afanado en tener un ejército, Fuerzas Armadas para poder invadir, nosotros no tenemos ese antecedente histórico, somos herederos de una cultura de paz desde Tiwanaku, porque todo lo que se encuentra allá nos muestra que fue una confederación plurinacional no solamente del altiplano, sino de la amazonia y no de Santa Cruz, sino de Brasil. Por eso, mientras siga latiendo el corazón boliviano, estaremos pendientes del mar.



¿Cuáles son los avances técnicos que se han logrado en el Comité de Fronteras esta semana y qué destaca?

Estoy muy contento porque no llegamos con las manos vacías para esta reunión. Antes del 25, consensuamos varios temas con nuestros visitantes. Bolivia planteó conformar dos comisiones, una de facilitación y otra de cooperación fronteriza, priorizando los protocolos de incidentes. Chile nos hizo llegar su agenda, en la que le dieron énfasis al control integrado, en Chungará-Tambo Quemado. Cada país tiene sus prioridades. Nosotros, sin sacar ningún tema, integramos los dos. Sin sacar ningún tema, hemos abarcado todos.¿Y esa ruta de 21 kilómetros, en Chungará, que Chile tiene estancada hace más de un año y que afecta al flujo vehicular entre países?



¿Se habló de eso en el Comité de Fronteras?

Se habló de eso, y se ha hecho una revisión técnica minuciosa, porque el Comité de Fronteras es un grupo de trabajo técnico. Parte de lo mínimo, de quién enciende la luz, qué manuales de procedimiento se requieren. Es un trabajo específico, y ambos países proyectamos la marcha blanca, una simulación de cómo podría llevarse el trabajo integrado de control. Fijamos fechas y lo haremos ya desde la próxima semana. In situ, veremos cómo funciona todo. Necesitamos no solamente el trámite, la conexión caminera, y seguro esta contingencia del camino se verá allá.



¿Qué mecanismos se puede aplicar para que los ciudadanos bolivianos y chilenos que viven en la frontera caminen sin problemas por estos pasos?

Uno de los temas que priorizamos es la posibilidad de implementar la tarjeta vecinal fronteriza. Este documento es extendido por las autoridades migratorias de ambos países y otorga el permiso de residir, estudiar o trabajar con seguridad a personas que viven cerca de la frontera. Esa tarjeta permitirá no estar bajo el control regular, facilitará estos procesos.



¿Qué se proyecta después de este reencuentro?

Fue un reencuentro, definitivamente. Después de los dos incidentes fronterizos, tenemos claro el camino que se debe tomar. Lamentamos la decisión de Chile de judicializar el que le tocó. Bolivia mostró cuál es la vía para hacerlo correctamente: lo resolvimos por la vía diplomática. Estos dos casos muestran de que hay una necesidad urgente de estos protocolos. Lo segundo, este mecanismo del Comité de Fronteras abre un nuevo espacio de diálogo, esa fue la importancia fundamental de la reunión del 25 de julio.



Hasta hace poco hubo un intercambio de declaraciones agresivas entre ambos países, con términos ásperos. Ahora se abre la posibilidad de un diálogo, en principio técnico.



¿Qué hizo que esa dureza del lenguaje diera paso a un trato menos subido de tono?

Debemos diferenciar algo. Los pueblos tienen otro tipo de diálogo y están profundamente integrados. La diferencia con Chile no es con su gente, sino con el Gobierno de ese país, y es un hecho que algunos voceros de La Moneda no han favorecido para generar estos espacios.



¿Y usted cree que los voceros bolivianos sí lo hicieron?

Siempre hemos sido respetuosos. Nunca ofendimos ni salimos a los medios para referirnos de mala forma a las autoridades chilenas porque representan a un pueblo, no son personas individuales, de nombre y apellido, fueron electos democráticamente.

El presidente Evo Morales salió esta semana con una propuesta que sorprendió a sus críticos más duros. Planteó un diálogo que tenga un garante, que se realice en un tiempo determinado y que sea sincero, sin retirar la demanda de La Haya.



¿Cómo se explica eso?

Estamos en La Haya porque hemos tenido conversaciones sin resultados, y un diálogo sincero y honesto debería tenerlo. Hay un compromiso moral e histórico de resolver este tema de parte de Chile. El único mecanismo para solucionar las diferencias y las necesidades es el diálogo, pero no uno indeterminado, sino que debe ser sincero porque los compromisos deben ser cumplidos.

La experta en política exterior Karen Longaric nos dijo que se puede dialogar mientras se sustancia el proceso ante La Haya. Esa instancia lo que hará, si es que falla contra Chile, es llevar a sus gobernantes a un diálogo.



¿Se podría apelar a un desistimiento, o validar los resultados de la eventual negociación en esa corte?

El camino que emprendimos a partir del Comité de Fronteras está claro. No fue cualquier reunión, sino un hito que puede marcar una agenda de diálogo. Podemos pasar de las negociaciones administrativas, consulares, migratorias, al tema político pendiente, pero cuando exista la voluntad de ambas partes. Este es un proceso, así se construye la confianza mutua, un espacio para que ambos estados puedan conversar sobre temas importantes.Cuando el presidente Morales menciona a un garante, ¿piensa en el papa Francisco?



Si nosotros vemos el proceso histórico, incluso en el ámbito internacional, Bolivia siempre planteó que, debido a que es una autoridad moral, espiritual y tiene arraigo en ambos países, el papa Francisco puede ser el mediador entre Chile y Bolivia en el sentido de que deben asistir al espacio de negociación con un espíritu de sinceridad, de honestidad, de dignidad que son principios y valores que tienen que emerger para obtener resultados.



El papa ya estuvo en Bolivia y estará en Chile en 2018. ¿Cree que estas visitas pueden facilitar las cosas? ¿Hay alguna negociación que el Vaticano esté haciendo con ambos?



La visita del papa, en sí misma, conmociona. No solo en el ámbito del Gobierno, sino en todas las instancias: familiar, social, incluso es un cuestionamiento personal. Creo que esto es necesario porque el pontífice va recordando, como lo hizo a Bolivia, cuál es el espíritu real, el compromiso con la vida, y cuando llegue a Chile, recordará ese compromiso real con la vida en los distintos niveles, les dirá cuál es la actitud que debe tener un gobernante.



¿Cree que irá a Chile a decir: “estoy pensando en el mar: diálogo, diálogo, diálogo”?

Seguramente, como claramente lo dijo en La Paz. Y pensando en el mar, el único mecanismo es el diálogo.

Las autoridades de Chile dicen que ningún gobierno chileno negociará soberanía. Con esa condición,



¿no cree usted que cualquier diálogo bilateral nacería muerto?

No, un diálogo sincero debe nacer con un espíritu abierto. No puedo yo definir la historia para resolver cualquier tema solo viendo el presente. Necesariamente tenemos que ver el pasado. De lo contrario no tendremos la información necesaria, no lo solucionaremos realmente y seguiremos postergando un tema que debería haberse definido hace tiempo. Los retos que vienen a futuro por los efectos del cambio climático, para citar un ejemplo, deberían integrarnos a los países, porque hay que resolverlos de manera global. Los retos que vienen a futuro son más grandes. Bolivia lo mira de esta forma.

Chile respondió ante La Haya que hubo negociaciones que nunca llegaron a buen puerto, por lo tanto no son válidas,



¿qué opina de esto?

Creo que todo ese diálogo sí debería llegar a un buen puerto, pero por la voluntad de quien tiene la llave del mismo.



¿En algún momento surgió la versión de que Bachelet había ofrecido a Evo Morales una salida con soberanía?

Nosotros, este tema lo hemos llevado a La Haya, estos elementos que menciona son necesarios en la prueba, nosotros los presentamos en esa instancia. Por lo tanto, por respeto al espacio al que hemos acudido los países, necesita confidencialidad. Los jueces lo resolverán con las pruebas que aportamos ambos estados.



¿Bolivia está dispuesta a desistir del proceso ante La Haya si hay un diálogo?

Nosotros tenemos apertura. Estos mecanismos serán abiertos de acuerdo a la voluntad política de Chile.



¿Qué tanto afecta la presión política interna en Chile, en un año electoral?

Siempre afecta cuando uno está en campaña. Los resultados políticos acompañan siempre y los políticos miden resultados en base a cómo enfocan problemas, ya sean internos o externos.

Y este, definitivamente, parece un tema de campaña, ¿no?



Es pues y puede afectar los votos. Nosotros debemos mirar el presente inmediato, sino el futuro a más largo plazo. Creo que aquí está la capacidad de los líderes políticos de ser visionarios. Evo Morales es un estadista, un visionario, esperemos que en Chile haya otro que vea más allá de los tiempos políticos cortos.