Los productores de coca determinaron el bloqueo de caminos en los Yungas desde este lunes. Acusan al Gobierno de buscar "ahogarlos y asfixiarlos", porque la dirección general de Comercialización e Industrialización de la Coca (Digcoin) suspendió la entrega de hojas de ruta para el transporte y comercialización de coca.

"El Gobierno está sometiendo y está asfixiando a los productores de coca, no hay venta de la hoja en el mercado, porque el Digcoin no está otorgando las hojas de ruta para las autorizaciones, por esta razón a partir de este lunes se activa el bloque de caminos", declaró el dirigente de la Federación de Coripata y miembro de la Coordinadora Sindical por la Defensa de los Yungas, Nelson Nina a ANF.

El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Sergio Pampa, denunció que los comerciantes minoristas en coordinación con el Viceministerio de Desarrollo Integral y Digcoin han "paralizado la compra de coca, ahogando y asfixiando al productor", protestó.

Explicó que la Digcoin como entidad estatal entrega hojas de ruta a los productores al detalle y a los comerciantes para autorizarles el transporte del producto al interior del país, sin embargo esta actividad habría sido paralizada desde el 10 de febrero a pedido de una organización paralela avalada por Gobierno.

"El Gobierno no da hoja de ruta ni a los productores al detalle ni a los comerciantes a todos los que llevan a la ciudad, no les están dando la hoja de ruta, porque con eso transportan la coca al interior del país", denunció Pampa.

Ambos dirigentes coincidieron que el objetivo del Gobierno es "bloquear" a los productores "nuestro delito fue decir la verdad, que no hay desarrollo en los Yungas", sostuvo Nina.Anunció que analizan los puntos de bloqueo estratégicos aunque anticipó que la zona de Santa Bárbara y Unduavi por el momento son los lugares donde se impedirá el paso de los vehículos.

Pampa señaló que el Gobierno pretende condicionar la entrega de hojas de ruta a cambio de que los productores y comerciantes suspendan el pago de Bs 3 por taque de coca a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

Sin embargo, las bases de la organización determinaron que se debe continuar con el pago, porque son recursos que permiten el funcionamiento de Adepcoca, los recursos explicó se destinan al pago de energía eléctrica, agua y mantenimiento.

"El Gobierno dice que es un cobro irregular. 'Los comerciantes minoritas y los productores al detalle me han pedido para que no extienda hojas de ruta, para que no cobre Adepcoca, dice Digcoin'. Eso está buscando el gobierno quiere ahogar económicamente a Adepcoca, piensa que con eso hacemos política", añadió Pampa.

La Adepcoca ha sido crítica al Gobierno desde que promulgó la Ley General de la Coca, norma que reconoce hasta 22.000 hectáreas de cultivos de la hoja, en la misma benefició al Trópico de Cochabamba con la legalización de 7.700 hectáreas mientras que a los Yungas 14.300 hectáreas.

La organización de productores de coca de los Yungas, La Paz, cuestionan el reconocimiento a favor del Chapare bajo el argumento que no son cultivos tradicionales y que su destino es desconocido, porque a diferencia del mercado de Villa Fátima, no existen controles en el Chapare.

"Exigimos que ese tipo de controles también se hagan en el Chapare porque esa coca no es controlada, ¿quién sabe qué destino tiene esa coca?, cuestionó Nina.