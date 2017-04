Pretenden reducir un 80% el cáncer cervicouterino

“Mi hermana mayor falleció hace tres años por cáncer de cuello uterino, sufrió mucho; por eso me sorprende y me alegra que estén vacunando a las niñas”, señala Regina Chileno, mientras observa a su nieta, de 12 años, recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano, principal causante del cáncer cervicouterino.

Ayer, en el inicio de la campaña de vacunación contra este virus en Santa Cruz en el colegio Jesús Peredo, el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, señaló que se pretende prevenir un 80% los casos de cáncer de cuello uterino. Recordó que en el país se registran 2.029 casos nuevos cada año y que este tipo de cáncer mata a más de 845 mujeres por año, siendo la principal causa de muerte en féminas en edad fértil. “De cada 10 mujeres que fallecen por esta causa, se va a prevenir ocho; los casos nuevos se disminuirán de 2.000 a unos 400”, aseveró.

Esta reducción se verá plasmada dentro de más de una década, puesto que el virus (que se contrae a través de relaciones sexuales) tarda 10 años para manifestarse a través de lesiones en el útero, explicó la responsable del programa de cáncer de cuello uterino y de mama del Sedes, Ángela Carreño.

Terrazas dijo que en 2010 se hizo una prueba piloto de la vacuna en 90.000 adolescentes en varios departamentos, entre ellos Santa Cruz, y no se registró ninguna reacción negativa.

Papanicolau

Yo me hago la prueba del papanicolau y a vos te vacunan se denomina la campaña que busca prevenir el cáncer de cuello uterino de ambas formas. Terrazas recordó que el papanicolau es gratuito en el sistema de salud público y que las mujeres tienen derecho a solicitar permiso en su fuente laboral para hacerse la prueba una vez al año.



Carreño acotó que, en 2016 en Santa Cruz, 70.000 mujeres se hicieron el papanicolau, lo que equivale al 60% de la población femenina a la que el estado cubre con servicios de salud. Señaló que el número se ha ido incrementando gracias a las campañas educativas, pero que aún falta generar más conciencia en las mujeres.



Marcel Soliz, de la junta de padres de familia del colegio Jesús Peredo, pidió a los padres asistentes no dejarse llevar por rumores de supuestos efectos negativos de la vacuna. Al respecto, Terrazas dijo que hay movimientos antivacuna en las redes sociales, pero aseveró que pruebas científicas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) avalan la vacuna. Aseguró que la misma vacuna se puede conseguir en el sector privado a un precio que oscila entre los $us 100 y 150.

Brigadas

Las cuatro redes de salud en la ciudad han venido capacitando a profesores, padres y estudiantes sobre lo que es el cáncer de cuello uterino y los beneficios de la vacuna. Además, han coordinado con los directores de los colegios los días en que sus brigadas harán la vacunación. Hay 1.300 brigadas en el departamento para cubrir 2.380 colegios.